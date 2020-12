'Beginning': por qué es una experiencia ver la película de la discordia

Hay algo exasperante y fascinante en cada plano de Beginning, una propuesta que pone a prueba al espectador con una historia de represión y violencia compuesta con imágenes poéticas y de una gran belleza. El debut de la directora georgiana Dea Kulumbegashvili es una experiencia hipnótica y turbadora sobre la vida interior de una mujer desdibujada por un entorno machista.

"Quería hacer una película acerca de una mujer que se la considerara un personaje secundario en la narrativa clásica del cine. Es la mujer de un líder religioso y está siempre en el trasfondo, quería examinar su vida de manera más cercana. Me surgían muchas preguntas acerca del personaje y la rabia se empezó a acumular dentro de mí, ese sentimiento estaba ahí y quería que la gente mirara a esa mujer, una mujer que no es lo que se puede esperar de un personaje principal", explica la joven realizadora en el pasado Festival de San Sebastián.

Esa mujer es Yana, esposa de un líder de los Testigos de Jehová cuya sede es atacada por un grupo extremista. Una mujer atrapada por una estructura patriarcal que solo domina el espacio doméstico y a la que la cámara sigue de forma preciosista en su rutina. "Hablar acerca de la religión es difícil. No quería hablar solo de un grupo religioso en particular, sino la estructura que por definición establece los papeles y las normas para las personas y no permite una elección personal. Como seres humanos, todo se reduce a una elección personal y esa fue la parte más importante para mí, lo que quería explorar con la película. Quería mirar las decisiones y las elecciones como seres humanos".

Una mujer asfixiada, anulada, ahogada, que no encuentra líneas de fuga y que se castiga por los deseos que la empujan a salir fuera de los límites asignados. Kulumbegashvili no juzga al personaje, lo inunda de silencios y toma distancia, cuando es necesario, con el encuadre y el uso del fuera de campo. Largos planos fijos acompañan a esta mujer en su crisis existencial hasta un momento central, el famoso plano de seis minutos con ella tumbada, inmóvil, con los ojos cerrados, sobre un campo lleno de hojas.

En ese momento la película entra en otra dimensión y la protagonista toma un papel activo. La irrupción de la violencia desmorona su mundo y la enfrenta a la culpa, al castigo y la vergüenza… Todo en una escena imborrable para el espectador que se cuestione si puede haber una mirada esteta a la violencia. "Crecí en este pueblo que aparece en la película. Si nos fijamos en la belleza de la naturaleza, lleva ahí antes de que naciera y estará después de que yo no esté. La belleza del mundo está presente pero la violencia también existe. Separar los dos, mirar una y otra, no era una buena decisión para mí. Vivo el mundo de manera más holística, como si fuera una unidad, un único tejido. Las escenas de violencia forman parte de la vida de esta mujer, y no puedo mirar para el otro si seguimos cada uno de sus pasos. No podía permitirme mirar para otro lado, que es lo que elegimos habitualmente como sociedad".

La fuerza expresiva y la composición pictórica, inspirada, entre otras obras, en la Ofelia de Millais, y el minimalismo narrativo hacen de Beginning un incómodo acontecimiento cinematográfico, subyugante y subversivo. La película, con producción francesa, georgiana y el apoyo del mexicano Carlos Reygadas, logró cuatro premios en el Festival de San Sebastián, incluidos el de mejor película, actriz y dirección. El abrumador respaldo a esta ópera prima pone en el mapa una nueva mirada en el cine europeo, una directora de 34 años, apunten su nombre, Dea Kulumbegashvili.