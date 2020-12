Warner estrenará sus películas en cines y en HBO Max simultaneamente en 2021

Decisión sorpresa la de Warner, una de las grandes compañías de distribución de cine del mundo, que ha decidido cambiar su estrategia de estrenos para 2021. La major ha anunciado que sus películas irán a las salas de cine y a su plataforma de streaming, HBO Max, a la vez. Compartirán estreno durante un mes y después seguirán su curso habitual: cines, plataforma y DVD. Esto solo ocurrirá, dice Warner en un comunicado, durante el año 2021 y, de momento, en Estados Unidos.

¿Qué películas se verán afectadas?

En total son 17 películas. La primera es Wonder Woman 1984, segunda parte de esta superheroina de DC, que en España se estrena en cines el próximo 18 de diciembre, pero que en otros países ya se había anunciado que se estrenaría online. Por ejemplo, en Reino Unido, Warner había alcanzado un acuerdo con el canal de televisión Sky.

También The Many Saints of Newark (precuela de la serie Los Soprano), que tiene como fecha de lanzamiento el 12 de marzo. Godzilla vs. Kong llegará el 21 mayo. La cinta de terror The conjuring 3, lo hará el 4 junio. El musical de Lin Manuel Miranda, In the Heights se estrenará el 19 junio. Space Jam 2 lo hará 16 julio, The Suicide Squad, el 6 agosto. La nueva versión de Dune, con Bardem, llegará el 1 octubre y la cuarta parte de Matrix, el 22 de diciembre. También títulos como Reminiscence, King Richard, Cry Macho, Malignant, Those Who Wish Me Dead, Mortal Kombat, The little things, Tom y Jerry y Judas and the Black Messiah

¿Qué puede significar esto para los cines?

La decisión puede poner en peligro la supervivencia de las salas cines y acelerar el cambio del nuevo paradigma en el consumo de películas, que ya estaba sobre la mesa antes del coronavirus, pero que con la pandemia el debate ha ido en aumento. Hasta ahora, había sido Warner la que más había apoyado a los cines, por encima de otras compañías como Universal, que junto con la cadena de cines AMC ha reducido el tiempo que pasa entre el estreno en cines y su llegada a plataformas o DVD. O el caso de Disney, que ha abandonado completamente a los cines para estrenar sus grandes películas en su plataforma Disney Plus, con desigual resultado.

En el año en el que los cines han sufrido un duro golpe, con el cierre total de las salas o el aforo reducido, esta decisión no va a ayudar a los exhibidores.

¿Por qué ha tomado esta decisión?

Sin duda, es una decisión económica. En muchos estados de USA los cines todavía permanecen cerrados. La cosa no pinta bien para 2021 y Warner ya no puede retrasar más el estreno de sus películas. Por un lado, dejarlas en el cajón hasta que vuelva la normalidad no es factible a medio plazo -de hecho, la mayoría de esos estrenos ya han sido reprogramados y retrasados varias veces-, pero estrenarlas en salas solamente no es rentable. Ya lo vio con Tenet. La película superó los costes, pero no tuvo los beneficios previstos. Warner se atrevió a estrenar en salas este verano, en parte por la insistencia de su director.

De modo, que el estreno simultáneo puede hacer que recauden poco en cines, pero a cambio aumenten los suscriptores de su plataforma, que no ha tenido demasiado éxito hasta ahora. Sus 8,6 millones de suscriptores son insuficientes para una empresa de tal tamaño. Ahora la plataforma se llena de muchos contenidos -pisándo los talones a Netflix- y muchos de ellos franquicias muy caras y llamativas.

Ann Sarnofff, CEO de Warner Media Studios ha reconocido que el motivo de esta decisión es la pandemia que vive el mundo. "Nadie desea más que nosotros que las películas vuelvan a la pantalla grande. Sabemos que el nuevo contenido es el alma de la exhibición en las salas de cine, pero tenemos que equilibrar esto con la realidad de que la mayoría de las salas de cine de EE. UU. probablemente funcionarán con una capacidad reducida durante 2021".

¿Qué pasará en el resto del mundo?

De momento, la decisión solo afecta a Estados Unidos, aunque, como veíamos, en Inglaterra, algunas películas también serán online. En España Wonder Woman irá a cines y el resto de películas, si todo va bien, seguirán ese camino. Otra noticia importante para nuestro país, es que HBO España ha anunciado que en la segunda mitad del año se irán integrando en esa plataforma los contenidos de HBO Max.

¿Qué es HBO MAX?

Es la plataforma del mismo conglomerado al que pertenece Warner y en el que también están otras empresas como HBO, y que dependen del gigante de las telecomunicaciones AT&T. El proyecto surgió cuando en 2018 Warner Media anunció que quería lanzar una plataforma de contenido en streaming para dar salida a todo su contenido. Entonces se decidió aprovechar el nombre de marca HBO para empezar la trayectoria, por eso se bautizó como HBO Max. Entre los títulos que se han ido anunciando están todas las temporadas de Friends, The Big Bang Theory, Doctor Who, Pequeñas mentirosas. También está Lo que el viento se llevó, tras la rectificación de la plataforma, que decidió eliminarla por ser una película "racista", pero que finalmente la dejó con una cartela. Algunas de las empresas subsidiarias de este conglomerado son: New Line Cinema, Time Inc, The CW, Warner Bros, Warner Bros. Animation, DC Comics, Cartoon Network Studios y Castle Rock Entertainment.