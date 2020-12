Isabel Gemio: "No se puede vivir echando de menos"

Isabel Gemio (Alburquerque, 1961) visita esta noche El Faro para conversar durante la madrugada de la Cadena SER con Mara Torres bajo el seudónimo de Kiki de Montparnasse, por el deseo de poder haber vivido aquellos felices Años 20. Realiza un viaje por los escenarios de su vida que arranca en su casa familiar. "Vengo de un entorno muy, muy, humilde". A los 15 años supo que aquel techo se le hacía pequeño, quiso salir a conocer mundo y se puso a trabajar.

Desde aquella Gemio adolescente hasta la que hoy se sienta en este estudio ha pasado una exitosa trayectoria en radio y televisión. "Me sentí independiente cuando tuve mi primer trabajo en Radio Extremadura", explica. De ahí se fue a Radio Barcelona donde la convencen para realizar un casting y el resto es historia de la televisión de este país. Estuvo al frente del mítico 'Sorpresa, sorpresa', que reconoce como el zenit de su carrera, y aún a día de hoy le cantan la canción de entrada cuando se la encuentran por la calle. Confiesa también cómo vivió el final de aquellos años de éxito tras quedarse embarazada y que la dirección de la cadena decidiese prescindir de ella sin alguna explicación, tal y como ha explicado a Mara Torres. "No todo depende de nosotros los profesionales, dependemos de unos directivos, y si no le gustas te cambia", ha añadido.

Aquel momento coincidió con la llegada de sus hijos y tuvo que reinventarse una vida nueva. Luego vinieron otros proyectos televisivos y muchos años al frente del programa 'Te doy mi palabra' de Onda Cero, que acabó en 2017. Se emociona esta Kiki de Montparnasse al final de esta entrevista recordando a "los que se me han ido" y el cariño que todo su público le lleva demostrando tantos años.