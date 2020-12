Casillas: "No entiendo que se cuestione a Zidane, se ha ganado el derecho a confiar más en él"

Iker Casillas ha pasado por los micrófonos de 'El Larguero' en la gala de los Premios AS 2020. En su conversación con Manu Carreño ha explicado que todavía no tiene claro qué hacer en el futuro y ha abogado por dar a Zinedine Zidane la "confianza" que cree que se ha ganado en estos años.

¿Cómo te va?

Bien, bien. Me gustaría que fuera mejor para todos, pero evidentemente es la situación que hay

Qué raro una gala con deportistas pero sin público, como los estadios...

Raro es. Y cada vez se te hace más extraño. Pero espero que pase de una vez por todas y que la gente que está investigando la vacuna la tenga pronto y que toda la humanidad pueda usarla.

¿Te tocó jugar sin público con el Madrid, el Oporto o la selección?

Jugué una vez en el Olímpico de Roma sin público y era extraño. Era muy extraño. Hacerlo como lo hacen ahora no debe ser nada bueno. No debe gustar mucho.

¿Se te hace extraño ver jugar al Real Madrid en Valdebebas?

Al principio, sí. Me extrañó bastante. Pero es comprensible con toda la obra que se está realizando. Es mejor y más coherente aprovechar el Alfredo Di Stéfano.

No te cansas de recibir premios...

Cuando estaba en activo los encajaba mejor. Ahora te cuesta un poco porque significa que nos vamos haciendo mayores.

Iker portero, exportero, directivo...

Tengo que recolocarme. Estamos en ello. Poco a poco.

¿Te veremos en la fundación del Real Madrid?

No lo sé. No puedo decir que no. Ojalá. Me siento madridista de siempre, he jugado en el Madrid muchísimo tiempo y nunca se sabe. Pero ahora mismo, la verdad, estoy reubicándome en Madrid.

¿Echabas de menos Madrid?

Sí, claro. Aquí tienes a tu familia, a tus amigos, eres de aquí... Pero he de reconocer que en Oporto estos cinco años me han hecho sentirme muy bien.

¿Lo de la Federación está aparcado u olvidado?

Hay que tomar decisiones en los momentos que vienen. Cuando vino la pandemia hubo ciertas cosas que no me gustaron y tomé una decisión. Igual que me presenté dije que no porque había cosas que no me parecían justas. Lo sigo manteniendo.

¿Qué cosas?

Ya lo dije en su día. No es democrático que si hay un estado de alarma que dura hasta el 22 de junio puedas tener los votos el día 24. Ya se lo hice saber a la secretaria de estado para el deporte. También estaba el cierre de fronteras entre España y Portugal. Esas cosas no me parecían coherentes ni lógicas.

¿Entiendes que se critique a un entrenador como Zinedine Zidane, que le ha dado tres Champions y dos ligas al Real Madrid?

No. Sinceramente, no. Es verdad que en el fútbol no puedes vivir de lo que has hecho antes, pero Zizou -aparte de ser un gran entrenador y buen amigo- se ha ganado el derecho a confiar en él. Hay que esperar al final de la temporada para ver qué notas saca el equipo. Con todo lo que se está hablando, sobre todo tras la derrota en Ucrania, el Madrid depende de sí mismo para pasar a la siguiente ronda. Eso lo habríamos firmado todos los madridistas cuando empieza la competición.

¿Renovarías a Sergio Ramos un año o dos?

Es un emblema del Real Madrid, una institución, pero yo no soy directivo todavía. Aparte, es amigo. Los mejores tienen que estar en el Madrid siempre y Sergio desde luego que lo es.