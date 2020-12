"Nos preocupa que Vox esté consiguiendo, en algunos sectores, erigirse como garante de lo militar"

Sigue la polémica por el chat de WhatsApp de altos mandos militares retirados en el que se discutió, entre otras cosas, la posibilidad de un pronunciamiento militar en marzo (idea que desecharon tiempo después) y el envío de misivas al rey en las que le piden defender la unidad de España. Lo último es que el Ministerio de Defensa ha puesto en manos de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el contenido del chat de WhatsApp de militares retirados que publicó el diario Infolibre por si fuera constitutivo de delito, al tiempo que defiende la profesionalidad de los militares en activo: "Su conducta ejemplar nada tiene que ver con manifestaciones que repugnan al respeto debido en una sociedad democrática, pluralista y basada en la libertad política e ideológica", dice el escrito del ministerio que dirige Margarita Robles.

El contenido de los mensajes de militares retirados

Estas cosas se escuchan en otros ámbitos. En meses anteriores hemos estado escuchando otras salidas de pata de esta gente que no dejan de ser unos militantes bravucones que parece que no tienen nada mejor que hacer. Bravuconadas se han escuchado porque se han hecho públicas, pero no hay que olvidar que dentro de los cuarteles se escuchan cosas de este calibre. Dentro de las fuerzas armadas es algo que existe, aunque no es generalizado.

Sobre la formación de los militares

Los militares están educados en democracia, pero dentro de los cuarteles. Llevamos tiempo pidiendo que esto se saque. El adoctrinamiento que hay en las FFAA y que tiene que ver con el franquismo está ahí, en el día a día, en los corros, fuera del trabajo pero dentro del horario de trabajo. Siempre he escuchado hablar de una extrema derecha hablar contra una izquierda y esto tiene que ver con el sistema formativo en las FFAA.

¿Qué significa sacar la formación de los cuarteles?

Sacar la formación de los cuarteles significa que la formación que no tiene nada que ver con lo militar se dé dentro de los cuarteles. Esto ha permitido que se mantenga el adoctrinamiento. Hubo un intento, hubo unas medidas que se intentaron desde el propio mando. Las primeras promociones supusieron un problema. Se quiso evidenciar que era un problema y había que separar la formación. Desde que nació esta asociación es que este ámbito de la formación desaparezca y lleguemos a una formación basada en los valores democráticos y constitucionales, que aunque aparezca en los currículos aparece de forma muy sucinta.

La respuesta del ministerio

Hace dos meses enviamos una carta a la ministra y le hicimos ver que estábamos viendo un fenómeno preocupante. Desde determinada ideología, concretamente desde Vox, se estaba tratando de monopolizar el sentir de los militares. Están consiguiendo en al menos algún sector que ellos sean los garantes de esa ideología, se lo hemos trasladado a la ministra porque nos preocupa. Estas personas se han paseado por los cuarteles, con ropa militar, tratando de hacer ver que ellos son los guardianes de esta ideología.

No hemos recibido respuesta. Esperamos tenerla pronto, aunque sea que hay llegado la carta.