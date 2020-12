La oscura guerra de las comisiones de investigación sobre las residencias en los parlamentos autonómicos

Llevamos casi nueve meses de pandemia y lo que ocurre dentro de las residencias continúa siendo el gran agujero negro de esta crisis sanitaria. Aquí en la radio cada semana hemos ido arrojando luz sobre la dramática evolución de estos centros de mayores gracias a los datos que recopilan nuestras emisoras por toda España, porque las residencias son competencia autonómica. Pero sigue habiendo muchas preguntas sin resolver.

En algunos parlamentos autonómicos se han constituido comisiones de investigación, en otros no se ha hecho porque los partidos mayoritarios, los que sostienen a los gobiernos de turno, se han negado. Y ojo: los vetos no entienden de colores políticos. Dime quién gobierna y te diré quién se opone a investigar lo que ocurre en sus residencias.

Las Cortes de Castilla y León ha sido la última cámara legislativa en rechazar la creación de una comisión que esclarezca la gestión de sus residencias. La han tumbado el Partido Popular y Ciudadanos, que gobiernan en esa comunidad, porque, dicen, no es momento de echarse los muertos a la cara. Y dicen eso al mismo tiempo que hablan de "opacidad cero y de total transparencia".

En Andalucía, mismo resultado. Adelante Andalucía solicitó en mayo una comisión de investigación, el PSOE la apoyó, pero PP, Ciudadanos y Vox la tumbaron. Mismo resultado en Murcia: la propuso Podemos y contó con el respaldo del PSOE, pero PP y Ciudadanos lo impidieron porque, dijeron en su día, era politizar la situación. Vox se abstuvo.

Lo contrario ocurre en La Rioja. Allí fue el PP, en la oposición, el que pidió esta comisión. Y fueron PSOE y Podemos, en el gobierno, quienes hicieron junto a Izquierda Unida que no prosperara. Como en Extremadura, donde también el PSOE rechazó en julio esta propuesta del PP apoyada por toda la oposición.

En la Comunidad Valenciana fue Ciudadanos quien impulsó esta propuesta para corregir errores y evitar más muertes, según. Los partidos del gobierno valenciano (PSOE, Compromís y Podemos) la aceptaron, eso sí, con la condición de que fuese una comisión de estudio, no de investigación. Pero hasta ahora la idea no ha llegado al pleno, es decir, que no ha sido aprobada.

Están, por otra parte, las comunidades en las que ni hay comisión, ni se ha planteado, como Baleares, Navarra o Cantabria. Y sí que ha salido adelante, con el acuerdo de partidos del gobierno y la oposición, en comunidades como Catalunya, Aragón o Madrid.

En cualquier caso, con los precedentes de funcionamiento de las comisiones parlamentarias en España, está por ver que sirvan para averiguar algo y no para tirarse los trastos a la cabeza.

José Ángel Gómez Chamorro es diputado socialista y preside la comisión que está trabajando en la Comunidad de Madrid. Ha pasado por los micrófonos de la Cadena SER en 'Hora 25' con Pepa Bueno.

¿Qué se ha demostrado?

Aunque llevamos pocas sesiones, tenemos algunas evidencias confesadas por algunos comparecientes. Por ejemplo, en la red privada de hospitales el compareciente que tuvimos dejó muy claro que sí que se habían recibido a mayores, pero aquellos que tenían póliza de seguro y no pertenecían exclusivamente a la sanidad pública. Y la directora última que compareció nos aseguró que se había negado el traslado de mayores a uno de los hospitales de Alcorcón.

¿Cuánto duran estas comisiones y qué pretenden?

La comisión no se reúne semanalmente. La propia comisión ha pedido 21 sesiones para que nos dé tiempo a saber qué ha pasado en las residencias y dar soluciones de futuro. Hasta ahora, la comisión está transcurriendo con total colaboración de todos los grupos políticos. Lo que hay que determinar es qué ha pasado en las residencias, si hay responsabilidades políticas o no y además ofrecer soluciones de futuro. No puede servir para sacar solo culpables.

¿Cómo están las residencias ahora?

Sigue habiendo deficiencias. Falta de personal, los propios trabajadores lo han pedido. Hay que reforzar las plantillas. La situación es mejor que en la primera ola, pero sigue habiendo problemas.

¿Qué pasa con los partidos?

La colaboración de todos los grupos políticos está siendo fundamental para el desarrollo de la comisión. La comisión ha hecho cuatro bloques y estamos citando a directores de residencias, gerentes de hospitales, representantes de la patronal y trabajadores y funcionarios. Como ha sido el caso de la policía y los bomberos. En enero ya entraremos en la estructura funcionarial y en representantes de la administración y política. Así iremos avanzando hasta terminar en la cúpula de la Consejería de Sanidad y también la de Servicios Sociales.