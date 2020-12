¿Quién se esconde detrás de Banksy?

En dos salas del Círculo de Bellas Artes de Madrid se están exponiendo obras de Banksy, el artista famoso en el mundo entero que pinta en paredes de la calle y que nadie sabe quién es. Su identidad es un secreto.

Y se me acaba de ocurrir un argumento para una película y me ha hecho gracia y os lo voy a contar. La película trata sobre dos periodistas de investigación que quieren conocer la identidad secreta de Banksy. Después de muchas pesquisas, descubren que Banksy, en realidad, es Santiago Abascal.

No me digáis que no sería un argumento que engancharía. El dibujo de la niña con el globo, todo eso lo hizo Abascal. El otro dibujico de la niña cacheando a un policía, el joven encapuchado con las flores, también de Abascal.

Desde aquí regalo la idea a cualquier productor de cine que la quiera recoger. En el fondo no es tan descabellado el argumento "Banksy es Abascal", porque tan populista me parece a mi uno como el otro.