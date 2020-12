La polémica del día

Un estudio realizado por Prodigioso Volcán demuestra que el 78% de los textos administrativos no son claros para la ciudadanía. Un porcentaje que sube en los documentos para renovar el paro o darse de alta en la Seguridad Social, y roza el 100% en de los textos para solicitar ayudas, becas y subvenciones. Son textos incomprensibles que usan estructuras rebuscadas y palabras apolilladas envueltas en subjuntivos. Puede ser que no quieran o no sepan clarificar las comunicaciones. Y cualquiera de las dos posibles causas es preocupante. Porque este lenguaje administrativo embarrado e incomprensible, aparte de enfado y frustración, puede provocar el bloqueo del ciudadano en el ejercicio de sus derechos. Y no hay derecho.

El fenómeno no es nuevo, esta realidad es tan vieja como la burocracia. En el año 1990 y en 2002, sucesivos gobiernos elaboraron manuales para aclarar el lenguaje administrativo y judicial. A la vista de los resultados, esas guías también debían de ser incomprensibles. Así que, a la luz de lo anteriormente expuesto, analizada la concurrencia de las circunstancias descritas y la imperiosa premura y necesidad de aplicar elementos correctores en las mismas, si las consideraren de su interés y tuvieren la voluntad de someterlas a un proceso de activa transformación, quien suscribe quiere que sepan de antemano de nuestra futura satisfacción y eterno agradecimiento. ¡Hostia, ya!