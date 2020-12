Quién es quién en 'Mank': guía para no perderte la película de Fincher

Hasta los más sesudos cinéfilos reconocen perderse en Mank, el homenaje en blanco y negro de David Fincher al cine clásico y, sobre todo, a Ciudadano Kane y su guionista, Herman Mankiewicz. Mank cuenta los entresijos creativos y políticos, censura incluida, que tuvieron Orson Welles y el guionista de la cinta para levantar una de las mejores películas de la historia del cine. Ciudadano Kane hablaba, nada más y nada menos, que del magnate de los medios de comunicación.

¿Quién es Mank?

Es el guionista Herman Mankiewicz, al que llamaban cariñosamente Mank en la industria del Hollywood de finales de los 30 y principios de los 40. En la película lo interpreta el actor Gary Oldman. Pasó de trabajar para la revista The New Yorker a mudarse a Hollywood para escribir guiones de películas para Paramount Public Studios. Suyos son los libretos de Cena a las ocho de George Cukor, En este mundo traidor de Van Dyke, entre otros muchos. Un tipo carismático, cuya carrera declinó a causa de su alcoholismo. Pasó por numerosas clínicas de desintoxicación, en algunas de las cuales escribió algunos de sus guiones. Su humor ácido y cínico aparece en la cinta de Fincher, sobre todo en esas conversaciones con Hearst. Dicen que fue capaz incluso de bromear sobre el trasero de Jack Warner, uno de los dueños de la Warner Brothers, en su presencia, siendo este uno de los más poderosos e irascibles productores de Hollywood. Por cierto, que el nieto de Man, Ben Mankiewicz, sale en la película, hace un cameo, el presentador de los Oscar.

Orson Welles

No necesita presentación. Era el niño prodigio de aquel entonces, que tras conmocionar a los estadounidenses con La guerra de los mundos, ese formato radiofónico que revolucionó todo, quiso dar el salto al cine. Tenía 25 años cuando rodó la ambiciosa Ciudadano Kane. Contrató a Mank para el guion y al final, lo quitaron de los créditos. Acusado de comunista, propio de la época del McCarthismo, que refleja en cierta manera la película, se fue a Europa años después de estrenar Ciudadano Kane. La Dama de Shanghái, Campanadas a medianoche, Sed de mal, una versión de Don Quijote, varias adaptaciones de Shakespeare son parte de su legado cinematográfico. Es uno de los directores más admirados y copiados de la historia del cine. Welles fue también actor, en la película lo interpreta Tom Burke.

William Randolph Hearst

Al gran magnate de la prensa -aún sobrevive el grupo Hearst, al que pertenecen ningún actor podría darle la frialdad y el empaque que le da Charles Dance, el patriarca de los Lannister en Juego de Tronos. La idea de Orson Welles fue retratar su vida y su poder en Ciudadano Kane. Hearst no solo tenía propiedades y empresas, inventó el amarillismo, un periodismo que mezcla titulares incendiarios, alejados de la neutralidad y rigor periodístico, con noticias de interés humano. También uno de los grandes precursores de las fake news, recuerden que fue su periódico el que subió la tensión entre EE. UU. y España tras la voladura del Main en Cuba, solo para vender más. Trató de entrar en política y de manipular a los espectadores con la estimable ayuda de Hollywood, como vemos en Mank. Estaba casado con la actriz Marion Davis.

Marion Davis

Amanda Seyfried interpreta a la pareja de Hearst. Estrella de cine clásico de Hollywood, desde el cine mudo hasta el sonoro. Siempre estuvo en boca de todos por su relación con el magnate y se habló de su posición privilegiada como actriz. Hearst la colocó en un puesto fijo en un estudio de cine y ordenó a todos los medios de comunicación de su empresa que hiciesen buenas críticas de ella y sus películas. Algo que parodiaba Welles en Ciudadano Kane, con el transunto de esposa cantante del personaje, que canta fatal. Davis sí tenía talento, como demostró en La que paga el pato o la exitosa La hermana del rey.

Louis B. Meyer

Pocos hombres tuvieron tanto poder en el Hollywood clásico como él. Lideró la MGM (Metro-Goldwyn-Mayer) y se convirtió auténtico tirano que gobernó todo Hollywood con mano de hierro. El actor Arliss Howard interpreta a este empresario judío, al que vemos pontificar sobre lo que es el entretenimiento por los pasillos de la productora. Íntimo amigo y colaborador de Hearst, bajaba los salarios, mientras vivía rodeado de lujo. Su trabajo consistía en darle al público a las mejores estrellas de la época, que quedaban atadas con contratos abusivos. Joan Crawford, Judy Garland, Spender Tracy, entre otras. Sus películas tenían finales felices, épica y eran sumamente conservadores. Votante republicano, era un tipo muy tradicional. Memorable en Mank es esa frase suya, tras conocer que Hitler estaba matando a los judíos en Alemania: "no podemos prescindir del mercado alemán". Su imperio acabaría cayendo en los años 50.

David O. Selznick

Fue el productor de películas como Lo que el viento se llevó, Duelo al sol o Rebeca. Nació en el seno de una familia judía de Pensilvania. Su padre era un distribuidor de películas de la era del cine mudo, por lo que estuvo relacionado con el negocio del cine desde muy pequeño. En 1926, Selznick se mudó a Hollywood y utilizando los contactos que tenía su padre logra comentar a trabajar como ayudante de montaje en la Metro Goldwyn Mayer. En 1928 se traslada a la Paramount Pictures en 1928, hasta que en 1931 logra ser contratado como jefe de producción por la RKO. Pero Selznick ambicionaba tener su propia productora, con los correspondientes estudios, para competir y tratar de igual a igual a la MGM o a la RKO. De esta manera, en 1936 logra llevar a cabo su sueño, creando Selznick International Pictures.

Irving Thalberg

Conocido como "el chico de oro", fue uno de los grandes productores de aquellos años. Thalberg estableció la película de productor. Murió joven, a los 37 años, pero su trabajo sirvió para consolidar hasta nuestros días el poder de la figura del productor, el que rechaza los créditos pero es dueño absoluto de la película. Su figura y la de Selznick tienen mucha miga en Mank, una película en la que Fincher reflexiona sobre la autoría. Empezó en Universal, pero a los 25 años ya era el vicepresidente y jefe de producción de Metro Goldwyn Mayer (MGM). Supervisó títulos como El gran desfile, de King Vidor, Ben-Hur, Una noche en la Ópera. Fue el responsable de los noticieros falsos para hundir al candidato demócrata en California, el escritor Upton Sinclair.

Upton Sinclair

La figura de este escritor y político es fundamental para entender muchas de las cosas que suceden en la trama de Mank, algunos diálogos o escenas, y para comprender la situación política de la época. Autor de novelas como Petróleo -que décadas después llevó al cine Paul Thomas Anderson con el título de Pozos de ambición-, La jungla o Los dientes del dragón. En la época que retrata Fincher, Sinclair se presentó a las elecciones por el Partido Demócrata. De ideas socialistas, pretendía mejorar las condiciones de los trabajadores y denunciar la corrupción de los grandes magnates del petróleo, así como el racismo de la sociedad americana. Toda la manipulación informativa de Hearst, ayudado por Hollywood, fue para borrarle del mapa.

John Houseman

Actor y productor nacido en Rumanía. Junto a Orson Welles fundó la compañía teatral Mercury Theatre cuyo éxito llevó a ambos a Hollywood. No aparece acreditado en el guion de Ciudadano Kane, sino que figura como supervisor. Lo cierto es que permaneció unas semanas aislado en el desierto con Herman J. Mankiewicz para ayudarle a concentrarse y también evitar que el guionista no practicara demasiado una de sus aficiones favoritas: beber. Años más tarde, en el 73, ganó el Oscar a mejor actor de reparto por Vida de un estudiante. En la película su personaje es interpretado por Sam Troughton.

Joseph Mankiewicz

El hermano de Herman J. Mankiewicz, que fue uno de los nombres más importantes del Hollywood clásico, consiguiendo más éxitos que su hermano mayor. Trabajó en la Metro y allí escribió los guiones de Cuando el diablo asoma, Cleopatra o La malvada y produjo decenas de películas, entre ellas, Historias de Filadelfia. En Mank es la persona que trata de disuadir al guionista de escribir la obra sobre Hearst. Digamos que le ofrece un ligero soborno. Tuvo que irse a la 20th Century Fox para poder cumplir su verdadero sueño: convertirse en director. Y así lo hizo, con películas tan aclamadas como la oscarizada Carta a tres esposas, Eva al desnudo, La condesa descalza o la famosa Cleopatra.

S. J. Pearlman

Guionista de la Metro Goldwyn Meyer. Considerado uno de los grandes humoristas norteamericanos, que ha influido mucho en Woody Allen, por ejemplo. Es uno de los guionistas que aparecen en Mank, cuando el protagonista visita la Metro. La vuelta al mundo en 80 días, con Cantinflas, Pistoleros de agua dulce o Venus era mujer, son algunos de sus títulos.

Charles Lederer

Fue un guionista y director de cine estadounidense. Nació en una prominente familia teatral en Nueva York, y después de que sus padres se divorciaron, fue criado en California por su tía, Marion Davies, actriz y amante del editor de periódicos William Randolph Hearst. Se casó con la exmujer de Orson Welles y fue muy amigo de este. Tanto que, según cuenta el escritor Gore Vidal, fue Lederer quien contó a Welles que Hearst llamaba "Rosebud" al clítoris de su amante, Marion Davis, la tía del susodicho. Rosebud es la palabra clave de Ciudadano Kane. Fue el escritor de Los caballeros las prefieren rubias o Luna nueva.

Charles McArthur



Ganador de un oscar por el guion de The Scoundrel y nominado por el de Cumbres borrascosas.

Ben Hecht

Fue un guionista, director, dramaturgo y novelista. Llamado "el Shakespeare de Hollywood", recibió créditos en la pantalla, solo o en colaboración, por las historias o guiones de unas 70 películas. Como autor prolífico, escribió 35 libros y creó algunos de los guiones o piezas de teatro más exitosas de Estados Unidos. Ganó el Oscar por La ley del Hampa y escribió junto a McArthur el libreto de Cumbres borrascosas.



Josef von Stenberg

Director y guionista y descubridor de Marlene Dietrich. Autor de películas como El ángel azul, La venus rubia, capricho imperial o Marruecos.

Eddie Cantor

Cantante, escritor y actor, comenzó en el vodevil y acabó en el cine. Participó en títulos como Torero a la fuerza, ¿Hombre o ratón? o El chico millonario. Cayó en el olvido por denunciar la política de Hitler y solo vio el veto levantado cuando América entró en la Segunda Guerra mundial.

George S. Kauffman

Kaufman viajó a Hollywood, que odiaba, en 1935, por petición expresa de los hermanos Marx, quienes habían engatusado al supervisor de producción de MGM Irving Thalberg para que lo contratara. Thalberg había garantizado a Kaufman al menos 100.000 dólares para que se marchara de Nueva York a Culver City. Cuando Kaufman llegó al estudio, Thalberg le pidió una sinopsis del guion de Una noche en la ópera.

Rita Alexander

Es el personaje de Lily Collins. La mecanógrafa que ayuda a escribir a Mank el guion de Ciudadano Kene. "Rita Alexander fue un personaje real pero no he encontrado mucho sobre ella", ha explicado la actriz a la prensa. "En todo caso no era una estrella de Hollywood, sino una mujer trabajadora que fue a parar a la industria del entretenimiento pero que no tenía miedo de decirle a su jefe lo que pensaba a la cara".