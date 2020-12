"El Real Madrid no se lo puede plantear a corto plazo": Romero desvela los tiempos que ahogan a Zidane

El último revés sufrido en Champions League a manos del Shakhtar Donetsk mantiene en el aire el futuro de Zinedine Zidane en el Real Madrid. Pese a las decepciones acumuladas a lo largo de la temporada, el francés tiene su puesto asegurado para el partido de este fin de semana ante el Sevilla FC. ¿Qué pasará después de esa cita?

En defensa del entrenador ha salido este jueves Iker Casillas, que en su entrevista previa con Manu Carreño ha asegurado no entender "que se cuestione a Zidane". Todo lo contrario piensa el Sanedrín de El Larguero, que ha incidido en las razones que han aumentado el malestar en el madridismo y que incluso habrían propiciado que el final de esta crisis sea una "evidencia".

Miguel Martín Talavera asume, al menos, "que lo pongan en entredicho": "No ha estado bien". "No se está diciendo que Zidane sea un desastre para el Real Madrid, pero hay que analizar la situación. Ha perdido la química con el vestuario, los resultados son realmente malos, lleva una Champions muy mala, en Liga lleva sin ganar casi un mes y el Madrid no se puede permitir esos resultados", constató, poniendo en evidencia el camino atravesado hasta el contexto actual.

Estos números los asume Antonio Romero, que dio su visión del por qué el galo continúa ocupando su puesto: "Recuerdo a Talavera que el Madrid tiene en 48 horas el Sevilla, el miércoles el Borussia Mönchengladbach y el sábado siguiente el Atlético de Madrid. Que en el Madrid la estocada de Zidane es una evidencia el calentón postpartido del presidente lo evidenció, pero a corto plazo el Real Madrid no se puede plantear destituir al entrenador", afirmó.

Las palabras de Iker Casillas

Por su parte, Julio Pulido echa en falta una mano directa de Iker Casillas para convencer a Florentino Pérez: "Podía aprovechar para decirle al presidente que no dude de Zidane, en eso haría un buen servicio al Real Madrid y al vestuario también", añadió, además de demandarle al excapitán una defensa más férrea sobre Sergio Ramos y su ampliación de contrato: "Lo que más necesita Ramos ahora es que se hable con justicia de su situación", admitió, después de que el exportero no quisiera hacer un llamamiento claro para una renovación por dos cursos.

En esta "partida de póquer", como definió Romero, piensa que las cartas se han repartido a pesar de la demora de la firma: "Creo que va a acabar con congelación de salario y dos años de contrato".

Tusquets reabre el debate sobre Messi

Otro de los temas candentes sobre la mesa fue la delicada situación económica del FC Barcelona y las declaraciones de su presidente en funciones, Carles Tusquets, hablando del interés económico de la venta de Leo Messi. Sobre su explicación en El Larguero minutos antes, Santi Giménez aseveró su posición "nada de acuerdo", en el mismo sentido que un Sique Rodríguez que lo señaló directamente entre los culpables de la situación actual.

"Carles Tusquets ha estado en el Barça de Bartomeu estos años, por lo que como mínimo es cómplice. La situación es atípica por el coronavirus y por estar en mitad de temporada, pero ha transmitido soberbia", manifestó el periodista catalán, que sin embargo reconoció que el líder de la Junta Gestora bajó el tono durante sus matices nocturnos.

Tras este episodio, el deseo de marcharse de Lionel Messi vuelve a ganar enteros a menos de un mes de poder negociar su marcha a cualquier otro club. Entre las nuevas posibilidades que se le abren, Manu Carreño se hace una pregunta: "¿Qué pasaría si algún día el 'Cholo' le dijera a Messi 'queremos que te vengas'?".

"Habría opciones reales de que quisiera jugar con Luis Suárez, pero a ver el Atlético cómo lo paga. Luis Suárez está encantado, le ha sorprendido la grandeza del club y todas las veces que habla con Messi le dice lo a gusto que está. Yo no veo descabellado que pueda jugar en el Atlético de Madrid", respondió Talavera, dejando abiertas las puertas del Wanda Metropolitano para el '10'.