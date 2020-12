Carles Tusquets matiza por qué "económicamente al Barça le hubiera convenido vender a Messi"

"Económicamente, yo habría vendido a Messi" fueron las declaraciones de Carles Tusquets que dieron la vuelta al mundo en una polémica comparecencia del presidente de la Junta Gestora del FC Barcelona este jueves. Sus comentarios, que han originado incendios entre el barcelonismo, han necesitado de una explicación pública que ha llegado en El Larguero junto a Manu Carreño:

"Si fuese cierto que venía con una oferta de otro club, pues económicamente para el club y dada la reglamentacion de la masa salarial, al Barça le hubiera convenido", insistió el presidente, que no entró a valorar el rendimiento del '10' en el campo: "Deportivamente no entro", comentó, dejando esa decisión en manos del cuerpo técnico.

Estas palabras hacen referencia al "ahorro de salario" en una entidad con graves problemas para afrontar sus gastos. "Una parte importante de la masa salarial era de Messi y lógicamente hemos hablado con su entorno y hemos negociado con sus abogados", reconoció Tusquets, que también defendió el hecho de tener al jugador mejor pagado de España por el hecho de "ser el número uno del mundo".

En menos de un mes, Messi tendrá la posibilidad de negociar con cualquier otro equipo para marcharse "gratis". "No se lo he preguntado, depende de él. Puede negociar en la ventana de invierno y finalizar su contrato en verano. Está en sus manos, no en manos del club", emplazó el presidente azulgrana.

Las circunstancias extraordinarias han obligado a Carles Tusquets a retrasar el pago de facturas en Can Barça a la espera de formalizar nuevos trámites. Sin embargo, pese a las peculiaridades en las cuentas no descartó del todo fue la hipotética vuelta de Neymar Junior, aunque con condicionantes claros. "Si el PSG pide un dinero 'X', previamente habrá que vender", alegó, pero lavándose las manos en dicho movimiento: "No seré yo quien tome la decisión".