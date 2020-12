La opinión de Carles Francino

A ver si soy capaz de transmitir lo especial que está resultando este día para mí, y para parte del equipo de ‘La Ventana’. No querría dar envidia a nadie, pero… Imaginen que por un momento se pueden casi olvidar de la pandemia; y además alejarse del ruido y la bronca política que nos zumba a diario a nuestro alrededor como un moscardón; piensen, incluso, que sea posible ignorar a esa panda de… vamos a llamarles nostálgicos… que redactan cartas para el rey y sueñan con fusilar a quien no piense como ellos.

Y finalmente lo que son las dudas, los miedos, los problemas -todo lo negativo que nos genera este tiempo tan complicado- todo queda en un segundo plano -aunque sea por unas horas- y su lugar lo ocupa una sensación como de paz, de plenitud, de reconciliarse con muchas cosas. Esta tarde les hablamos desde Cabárceno, el parque de naturaleza más grande de Europa, que acoge a un millar de animales de 130 especies distintas y donde hemos podido esta mañana… yo qué sé… tener a dos palmos la cara a un bisonte, que es un animal prehistórico, tener el coche rodeado, literal, de decenas de osos que ya se preparan para hibernar, de repente ver asomar un par de jirafas, o a unos guepardos desperezándose después de la lluvia -porque hoy, como casi cada viernes que viajamos caen chuzos de punta-, elefantes africanos, avestruces, una legión de milanos sobrevolándonos…

Claro, esto no tiene nada que ver con la matraca habitual. Y te reconforta, primero con la naturaleza, pero sobre todo con la filosofía que impregna este lugar: conservar las especies, proteger la fauna amenazada, investigar, estudiar, descubrir… Esto no es un zoo como los que conocimos de pequeños: esto es una reserva de futuro. Pero del futuro que vale la pena: el del respeto al medio ambiente, el del trabajo en equipo, y también el del pulmón económico que supone para Cantabria.

Este parque ahora está cerrado, por las restricciones, pero volverá a abrir. Y yo creo que es muy interesante que quien no lo conozca descubra esta tarde algo de lo mucho que puede ofrecer, empezando por la educación de los niños. Así que, ya lo siento si le damos envidia a alguien, pero no lo puedo disimular. Y además la radio no admite trampas.