Siempre que veo una imagen de la masificación en plena pandemia, me acuerdo de las clases de física. El profe Liborio decía masa, y yo miraba por la ventana desde el pupitre pensando en los tebeos. Las historias del pobre Bruce Banner mostraban a la Masa como individuo. Era un científico que, cada vez que se convertía en la Masa, acababa vestido de naufrago. La metáfora se ve mejor dibujada que explicada. Dicen que las comparaciones son odiosas, quizá por eso se inventaron las metáforas. No es lo mismo decir verde como una lechuga, que verde que te quiero verde. El personaje de la Masa era verde, y también fue de color gris, colores ambos del océano. Cuando Bruce Banner acababa con sólo unos pantalones rotos, representaba a todos los individuos que han naufragado entre la masa. Un siglo antes, esto lo contó de otra manera Edgar Allan Poe en su relato El hombre de la multitud. En nuestros días la fascinación de aquel solitario mudó en resentimiento. Hasta el siglo de Poe, lo colectivo engullía a lo individual. El mundo era séquito y plebe, y paisanaje lo mismo que en las escenas campesinas de las pinturas flamencas. Y el individuo vivía apartado en celdas o en desiertos (por eso, el personaje de la Masa nace en un desierto). Pero antes que El hombre de la multitud, existió El hombre de la máscara de hierro, el misterioso preso de Dumas, recluido en la Bastilla. Lo que no es masa es confinamiento. Apuntadlo bien, nos decía el profesor, una de las características de la masa es la inercia, es decir, la resistencia al cambio, la incapacidad de un cuerpo para salir de su estado de reposo. Y así vimos que tampoco la masa puede escapar de sí misma, y que sólo podemos liberarla con nuestra responsabilidad como individuos. Feliz puente.