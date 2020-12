Queridos Reyes,

Hacia muchos años que no empezaba ninguna carta con este encabezamiento, pero esta semana, al enterarme de que los militares retirados también envían cartas a sus majestades he pensado que sería una buena idea recuperar aquella ilusión en estas navidades tan especiales. Se me hace raro porque vuestras majestades, contando con los eméritos, son cuatro y no tres; y sé que magos no son, pero por pedir cosas que no quede.

Creo que me he portado bien este año, y eso que se nos han puesto difíciles las cosas con tanto confinamiento y toque de queda. Confieso que en alguna ocasión he tenido que volver a mi casa medio escondido y mas preocupado que Cenicienta después del baile por la hora, pero en general he sido bueno y he respetado las restricciones nacionales y autonómicas de manera razonable, así que espero que mis deseos sean concedidos.

No voy a pediros golpes de estado como estos servidores/salvadores de la patria porque creo que se han pasado un poco. Una cosa es pedirse un tanque o un Geep chulo para recordar los viejos tiempos cuando quedas con los compañeros de promoción y otra venirse arriba y andar ya con ejecuciones masivas y cosas de esas que siempre terminan mal. Si me permiten la reflexión, Majestades, el patriotismo es como el roscón de Reyes: un poco gusta, demasiado empalaga.

Y esto me lleva a pensar en todas esas madrugadas de su Majestad emérita subido en el tanque haciéndose colega de estos mandos ahora retirados, escuchando sus preocupaciones por esos rojos tan peligrosos de entonces en el gobierno. Tanta entrega de medallas con vino español y tanta palmadita en la espalda tratando de convencerles de que no se preocuparan, que estaba todo bien... eso si que tiene "e- mérito", si se me permite el juego de palabras.

Todavía era un niño que escribía a los otros reyes cuando pasó todo aquello un día de Febrero. Al principio me costaba comprender las caras preocupadas de mis padres, pero ese mismo miedo se apoderó de mi al instante al escuchar en la radio aquella interminable sucesión de marchas militares. Luego apareció usted, dijo lo que dijo y los que ahora escriben cartas entendieron lo que tenían que entender.

Todos esos años con gente que escribe estas perlas... Eso no se paga con dinero, así que no me extraña que después quisiera desconectar jugando un rato con la máquina de contar eso: dinero, o viajando por ahí, en medio de la naturaleza, interactuando con animales, pero esta vez irracionales. Hablando de viajes, me imagino lo duras que serán estas fechas para su majestad allí en Abu Dabi, que no hay ambiente de Navidad ni nada, aunque por otra parte así se evitan problemas en Zarzuela para cuadrar la mesa con sólo 10 personas entre convivientes y allegados.

Este año todo son problemas, así que, volviendo a los deseos, me pido la vacuna buena y, poniéndome un poco en plan miss de los 70 (que ahora esto también ha cambiado mucho) en vez de la paz mundial, voy a pedir un poco mas de sensatez, así en general.

Por cierto, una pregunta: El cartero real que lleva esto, ¿está al lado del Corte Ingles, como el otro?