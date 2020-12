La banda sonora del autoindulto de Trump

“La escena de la oreja”. Casi no hace falta decir más para recordar ese momento de Reservoir Dogs en la que Mister Blonde tortura a un policía al que mantiene atado a una silla mientras en la radio suena “Stuck in the middle of you”, de Stealers Wheel. La canción se había publicado 20 años antes, pero Tarantino tuvo claro que era la mejor melodía para esa escena. Y acertó.

@RafaelPanadero pone banda sonora a la noticia de la semana: Trump se plantea conceder indultos a tres de sus hijos y a Giuliani antes de abandonar la Casa Blanca. Incluso está barajando indultarse a sí mismo...



El "amigo secreto" versiona 'Baker Street', de Gerry Rafferty

Su compositor, Gerry Rafferty, hizo después carrera en solitario y tuvo un gran éxito: “Baker Street”, en la que recuerda los años que pasó viviendo en el piso de un amigo en esa calle de Londres esperando los permisos legales para poder publicar su primer disco. El Amigo de Pino le rinde homenaje hoy, recordando “ese tiempo en el que todos éramos inmortales”. La frase de saxofón es la parte más reconocible de la canción y trae a la memoria ese velero con el que la televisión de los 80 invitaba a encender un rubio americano. Gracias a esta colaboración Raphael Ravenscroft, el musico de estudio que cobró sólo 27 libras por grabarla, trabajó después con Pink Floyd, Mike Oldfield o Kim Carnes. El “Bette Davis Eyes” de ésta última llevó a la mítica actriz a escribirle una carta de agradecimiento después de que su nieta le dijera: “Abuela, eres muy cool, te han escrito una canción”.

En Baker Street, por cierto, vivía Sherlock Holmes. Siguiendo sus métodos de investigación pero en la vida real, su creador, Arthur Conan Doyle, consiguió sacar de la cárcel a dos personas que habían sido injustamente condenadas; dos indultos de verdad, no como los “indultos preventivos” que se está planteando Trump, y que son la noticia a la que hoy ponemos música.