Manuel Huedo: "A los de derechas lo que más les jode es que se rían de ellos desde la inteligencia"

Buenismo Bien, tras tener la pasada semana a Victoria Martín y Carolina Iglesias de invitadas, ha tenido este viernes a Manuel Huedo, otro referente del humor en internet y al que hemos visto crecer primero en Vine y luego en Twitter y en Instagram gracias a sus divertidos montajes.

El actor y creador de contenido se pasó este viernes por el programa presentado por Manuel Burque y Quique Peinado y tuvo con ellos una distendida charla en el que se volvió a hablar de esa presión que pueden tener algunos influencers a la hora de recibir críticas, sobre todo cuando son negativas y derivan en insultos.

"Me he movido en redes siempre en el halago. Yo siempre digo que tengo el síndrome de José Mota, capaz de hacer reír a izquierda, derecha, arriba y abajo. Siempre he intentado seguir la misma línea", reconoció Huedo.

El actor, que se considera progresista y de izquierdas, matizó que llegó a hacer en su día. un vídeo criticando un poco a Vox. "Yo me he dado cuenta de que lo más le jode a la derecha es que se rían de ella pero desde el humor y la inteligencia, eso lo llevan mucho peor", argumentó Huedo.