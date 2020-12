Los aeropuertos que sí están 'a tope' en tiempos de covid

El puente de la Constitución, que marca tradicionalmente el inicio de la campaña navideña, y que suele registrar cientos de miles de desplazamientos para disfrutar estos días festivos lejos del lugar de residencia habitual. Como ha ocurrido a lo largo de los últimos meses, este año será una excepción también por eso: la actividad de los hoteles sigue bajo mínimos a menos de un mes para que se cierre el año, también la de los aeropuertos, pero hay sectores que también se benefician de estas circunstancias.

Uno de ellos es el que se dedica no al tráfico de viajeros, sino a alojar a aviones que no pueden volar, y Teruel tiene un aeropuerto que no ha nacido para mover pasajeros sino para el aparcamiento y el mantenimiento de aviones. "Nosotros nacimos como un aeropuerto industrial y aeronáutico en el año 2013, llevamos 8 años, y es nuestro trabajo desde el inicio. Ahora tenemos una gran campa, que tiene más de 125 aviones, y se nos ha quedado pequeño el aeropuerto y estamos creciendo con 200 hectáreas adicionales. Tenía 350 hectáreas y vamos a empezar otras 200 adicionales. Aunque esto ya estaba planteado en el año 2019. Esto ya estaba planteado antes de la pandemia, pero desde abril hemos crecido un 50%: teníamos 80 en enero, y ahora estamos en torno a 120 aviones. También el tipo de actividad ha cambiado: como ahora están volando menos aviones, se estacionan más durante largas estancias" explica su director general, Alejando Ibrahim, en Hora 25 de los Negocios.

Y es que, aunque la actividad turística, el comercio o la industria, siguen muy golpeados por la pandemia, hay actividades que se salvan: como las energías renovables.

José María Gonzalez Moya, director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) señala en Hora 25 de los Negocios que la situación de este año les acerca un poco más al compromiso 2020 del sector: alcanzar la cuota 20% de la energía en España con fuentes renovables. "Estaremos cerca, todavía tenemos que esperar hasta hacer el balance energético de este año 2020, pero fíjate que en el año 2019 estábamos en el 18,1% del consumo de energía en renovables, y sí que es verdad que este 2020, por desgracia, una mala noticia nos puede hacer que cumplamos ese objetivo. Y la mala noticia es que ha bajado la demanda de energía global, fruto de todo el parón, sobre todo de la primera ola. Entonces, puede ocurrir que esa bajada de la demanda haga que cumplamos el objetivo, pero bueno, si no, nos quedaríamos muy cerca de ese 20%" apunta González Moya, aunque reconoce que ese avance se ha ralentizado en el transporte (7% de penetración) también señala que se ha avanzado mucho en el sector eléctrico. Además, descarta que el hidrógeno se convierta a corto plazo en una alternativa para almacenar la energía sobrante. "En el sector eléctrico creemos que la tendencia va a ser el desarrollo de baterías, por el hecho de que es mucho más eficiente almacenar de forma directa la electricidad y no transformarla en otra fuente como el hidrógeno para luego volverla a recuperar. A día de hoy, el hidrógeno, como fuente energética, está lejos de ser competitivo" explica González Moya.