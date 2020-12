De aquellos polvos, estos partos

A los 9 meses del gran apagón de Nueva York hubo un boom de natalidad. Las cuentas salen y si, a pesar de las recomendaciones que nos dieron en su día, dedicamos el tiempo de confinamiento a más cosas que a ver la televisión deberíamos empezar a notar que el número de nacimientos en los hospitales es mayor. Pero no es así. Al menos no en la maternidad de la Fundación Jiménez Díaz donde, el día que fuimos, solo habían nacido tres bebés. “De hecho ingresan menos mujeres embarazadas que hace un año. Aunque aquí nunca se sabe. Hay días que no pasa nada y de repente entran todas a la vez. Esperamos más trabajo en los próximos días”. Victoria de Diego es una de las ginecólogas que ha estado las últimas 24 horas de guardia y que nos deja claro que eso de que en los cambios de luna se rompen las bolsas y hay más partos es una leyenda urbana. Aunque esos días nadie quiere estar de guardia. Por si acaso…

Organizar al personal para equilibrar esos picos de trabajo impredecible no es tarea fácil para la supervisora Patricia Jiménez. “A mi lo que me gusta es estar en el paritorio ayudando a traer niños al mundo. El de matrona es el trabajo más bonito del mundo. Pero ahora me toca hacer esto”. Y hace unos meses les tocó desalojar el ala y ocupar todas las habitaciones con enfermos de Covid. Recuerdan cómo esos pasillos que destilaban alegría e ilusión de repente se convirtieron en un espacio gris, silencioso y en soledad. “Volver a hacer nuestro trabajo de forma más o menos normal ha sido maravilloso”.

Se nos une Ana, la enfermera que acompaña a las mamás desde que nace el bebé hasta que se le da el alta. Ella nos explica cómo han ido adaptándose a la multiculturalidad. Reflejo de la sociedad en la que vivimos. “Al principio nos extrañaban las costumbres de las mujeres de Bangladesh, chinas, marroquíes. Ahora ya sabemos qué es lo que necesitan, qué nos demandan. Las entendemos, respetamos y aprendemos de ellas”. Hasta que llegó el traductor de Google la comunicación no era fácil. Recuerdan cuando tenían que llamar por teléfono a un traductor, unos auriculares para la paciente y otros para ellas… Ahora es más rápido.

Entre las cosas que han aprendido, la importancia de la relación piel con piel en los primeros días de vida del niño (o la niña). Un aspecto que ha favorecido la pandemia. El protocolo impide las visitas y propicia que los padres y el niño estén juntos y acostumbrándose los unos a los otros. María José Garrido es antropóloga y experta en etnopediatría, la ciencia que surgió en los 90 para estudiar las diferentes maneras de criar en distintas culturas y sus consecuencias. Porque según María José, la experiencia de esos primeros días de vida podría condicionar el desarrollo y la salud de los niños. Vivimos en una sociedad que valora el individualismo, la propiedad privada, la competitividad. Ya no se ven grupos de mujeres compartiendo la lactancia de sus hijos, sus experiencias de maternidad con la misma naturalidad que se hacía antes. Da la sensación de que se oculta. El amamantamiento no puede alargarse más de los 4-6 meses que puedes conseguir entre bajas y vacaciones. No si quieres seguir manteniendo el trabajo con todas las garantías. “Es la sociedad la que tiene que facilitar la maternidad de las mujeres. La que tiene que adaptarse a los bebés. Ellos vienen programados genéticamente para sobrevivir”. Dice María Jesús que alaba las iniciativas de los países nórdicos o las que prepara el Reino Unido para ayudar a la conciliación. “A la larga, incluso, ahorra dinero: en fármacos, guarderías, en absentismo, gasto sanitario…”

Los nacimientos en España caen a mínimos históricos de 1941 La media de hijos por mujer es de 1,23, frente a 1,26 de 2018, el valor más bajo desde 2001

Pero nosotros habíamos venido a contar vidas y casi se nos olvida darle la bienvenida a Pol, Sofía, Lara, Hamín…