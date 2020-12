Hoy, en La Hora Extra, conversamos con una leyenda del flamenco, construida a partir de su talento y su virtuosismo con la guitarra y a partir también de los años más oscuros de su vida. Hablamos con Rafael Riqueni, que abrió hace unos días una nueva edición de Suma Flamenca en Madrid, presentando su nuevo disco, Herencia, en el que rinde homenaje a la historia y la tradición de la guitarra flamenca y en el que recuerda a sus maestros, entre ellos Enrique Morente o Paco de Lucía.

También hoy visitamos la exposición El cuerpo observado en la Fundación Canal, que muestra más de 130 imágenes de 14 fotógrafos de la agencia Magnum, que exploran el cuerpo humano desde la identidad, la intimidad, la sexualidad, los rituales y la mirada del voyeur. En la exposición, grandes de la fotografía como Cristina García Rodero, Philip Holsman o Antoine D'Agata, fotógrafo de origen francés que retrata a prostitutas, drogadictos o personas sin techo, y lo hace desde dentro, conviviendo con ellos en ese mundo violento y marginal.

También el Festival Internacional de Cine Documenta, que comienza en Madrid en unos días, apuesta por la mirada de un fotógrafo, Robert Frank, el autor de The Americans, a quien dedica una amplísima retrospectiva con toda su obra completa en cine y vídeo: se podrán ver 26 películas en 9 sesiones en el Cine Doré y la primera de ellas, Candy Mountain, un drama musical con Joe Strummer y Tom Waits.

Y si el trabajo de Robert Frank acabó asomándose, cada vez más, a lo cotidiano, el de la artista Erlea Maneros Zabala también lo introduce en su práctica artística. En Norusta, título de su actual exposición en el Museo San Telmo de San Sebastián, Maneros trabaja a partir de dos elementos: una litografía de un artista del siglo XIX, proveniente de los fondos del museo, y la punta de un cuerno de corzo, proveniente de su familia. Y con ambos construye un relato que reconstruye y resignifica memorias.

También en el País Vasco, una exposición itinerante pone de manifiesto el drama de la violencia machista a través de la intervención artística de puertas, una por cada víctima mortal en 2018. La muestra finaliza ahora con una pieza de la compañía Kukai Dantza, a partir de la idea de espacio privado que envuelve a las relaciones de pareja.

Hablamos, además, de Mank, de David Fincher, que sigue aún en salas pero da el salto a Netflix. Una historia que rinde homenaje al cine, que muestra el origen de las fake news y que cuenta cómo se gestó el guion de Ciudadano Kane.

Una década después de que Orson Welles rodara aquella obra maestra, nació la legendaria revista literaria The Paris Review con el objetivo, como dijeron en su primer número, de "eliminar la crítica del lugar dominante que ocupaba" y dar la bienvenida en sus páginas "a los buenos escritores y poetas, los que no seguían la corriente y no empuñaban el hacha". Por sus páginas pasó todo el canon literario occidental, en entrevistas que se prolongaban, se trabajaban y se editaban durante semanas. La editorial Acantilado reúne ahora un centenar de ellas en una antología, en la que se aprecia cómo esas conversaciones cabalgaban entre el periodismo y la narrativa.

Hoy colaboran en La Hora Extra: Isabel León, Pepa Blanes, Eduardo Maura, Emma Vallespinós, Eva Cruz y Yonyi Arenas.