El corto español que cuenta la violencia en México y puede estar en los Óscar

Blood on Our Side es un cortometraje atípico. Primero por la mirada que sus creadores han puesto en él, para hablar de las consecuencias del narcotráfico en la frontera mexicana. Y segundo por la forma en que se ha realizado, a través de una productora convertida en cooperativa, que apoya proyectos fílmicos y sociales. La productora se llama Muzungu, funciona como una cooperativa, y ha ganado el Festival de Cine de Austin, clasificatorio para los Oscar.

"Fue una gran alegría ganar en el Festival de Austin. Eso era una manera de devolver la confianza a nuestra productora y a Al Jazeera, que apostaron por el proyecto. Esperamos que sea una manera de dar visibilidad, no solo al proyecto, sino sobre todo a la historia", dice Rodrigo Hernández, director del cortometraje. Ahora el recorrido es ir a más festivales, donde ya han sido seleccionados y después emitirlo cuando se pueda. "Más que presentar una posibilidad real de estar en los Oscar, sí es un empujón para nuestra productora, nuestra cooperativa", insiste.

En el corto, el espectador acompaña a Ana Lorena, una investigadora forense de la policía mexicana, reflejando las dificultades a las que se enfrenta trabajando para intentar resolver los crímenes violentos en la frontera con Estados Unidos. En medio de una violencia que nunca termina. "Queríamos saber cómo era ese trabajo desde una mujer perito en una de las ciudades con más feminicidios del mundo. Cómo enfrenta su trabajo, pero también el peligro que supone su día a día" nos explican.

En Ciudad Juárez mujeres como Ana Lorena se enfrentan a su trabajo sabiendo el peligro que corren y que más del 90 por ciento de los casos que estás trabajando no se van a resolver. "Cuatro de sus compañeros han sido asesinados estos años. Por eso nos interesaba la historia personal de alguien que trabaja ahí y cómo lidia con las dificultades", dice Hernández.

Lo cierto es que el cine independiente mexicano ya ha tratado en varias ocasiones el drama del narcotráfico. Por ejemplo, Amat Escalante mostraba en Heli cómo la violencia destruye a las familias más pobres. El thriller estadounidense lo ha hecho a su manera y poniendo el foco en las fuerzas de seguridad estadounidenses, como hizo Denis Villeneuve en Sicario. "Nos era muy interesante poder tratarlo desde la perspectiva de las instituciones públicas mexicanas, que están absorbidas por el trabajo y consumidas por la impunidad y la corrupción", recalca el director.

Una corrupción enquistada que tiene difícil solución. Es un sistema podrido desde dentro, desde el inicio de esta guerra que empezó hace más de diez años, con el presidente Felipe Calderón, que decidió empezar una guerra sinsentido, solo para legitimarse, y ahí empezó la gran cacería entre grupos por todo el país. No creo que la policía en esas zonas pueda aislarse de la corrupción, lo que creo es que hay ciertas personas en todos los cuerpos de seguridad que intentan hacer su trabajo, ya sea por una cuestión de moralidad o por evitar manchar tu nombre. Son conscientes de sus limitaciones y tampoco se arriesgan tanto porque saben que hay impunidad".

Las soluciones probablemente empiecen desde el consumo. Algo que no se suele poner sobre la mesa. "La legalización de varias de estas drogas y la búsqueda de los capitales. Intentar comprender , y limitar, cómo son los grandes bancos y corporaciones quiénes se están beneficiando del narcotráfico", cuenta Hernández. Según un estudio del Congreso, controla más del 10 por ciento de la economía real, porque han invertido en todo tipo de negocios: gasolineras, carreteras, otros negocios. "Esto se pudo evitar en países como en Italia, pero la corrupción afecta más. No es una cuestión de la economía mexicana, sino de la economía mundial y eso es más difícil y limitar", insiste.

La corrupción es uno de los grandes problemas, pero también la pobreza y el consumo. "No puedes acabar con él hasta que no se acabe el consumo y el consumo no depende de ti", dice el creador. En cuanto a la pobreza, Ciudad Juárez representa un montón de los desastres simbólicos de la violencia en México. Por un lado, los feminicidios, desapariciones, peleas del narcotráfico… durante muchos años fue una de las ciudades con más asesinatos del mundo. Paradójicamente está al lado de una ciudad de Estados Unidos, que se llama El Paso, y que era la ciudad más segura del mundo.

"Es complicado de entender lo que viven los mexicanos, en cómo afrontan la violencia. Cuando tú sabes que en tu ciudad, tu barrio, tu colonia hay asesinatos todos los días, no significa que no tengas miedo o dolor, pero tienes que salir adelante. Cuando no tienes otro camino, ni estudios, ni trabajo, esa es la única salida para poder alimentar a su familiares. Cuando esa violencia la estás viendo desde pequeño, no es que te acostumbres, pero lo ves como una fuente de ingresos". La pobreza va ligada también a ese narcotráfico, como muestra el documental.

Blodd on our side es una rara avis en el audiovisual español. "No sé si faltan directores o productores con estas inquietudes o faltan financiadores", resalta. "Varios presidentes mexicanos les preguntaban si conocían The Wire, porque es más fácil comprender cómo funciona el narcotráfico a través de una serie que a través de estudios oficiales. Lo que nos debería llevarnos a hacer una reflexión dentro de España es si hay un interés por crea estos proyectos sociales y políticos que demuestran que funciona fuera".

De ahí, la creación de esta cooperativa, como una forma de organización horizontal. "Estamos cansados de esa competitiva entre relance o la jerarquización de las grandes productoras. Queríamos demostrar que desde una posición más colectiva también se pueden hacer proyectos y salir adelante. Como productora llevamos más de diez años y ahora realmente compartimos responsabilidades, salarios, proyectos. Intentamos sacar proyectos para otros miembros o para otras cooperativas. Ganar el festival de Austin o el apoyo de los medios internacionales", explica.