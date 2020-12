Vicky Rosell: "Esperamos un informe más progresista a lo que el Consejo nos tiene acostumbrados"

El Consejo General del Poder Judicial ya tiene encima de la mesa el anteproyecto de ley orgánica de garantía integral de la Libertad Sexual para emitir un informe no vinculante. Y no parece que sea de su agrado. Según fuentes consultadas por la Cadena SER los vocales sostienen que la reforma define el consentimiento en negativo, incluyendo conceptos jurídicos indeterminados y creen que es un error porque parece que busca meter al juez en vereda. Además consideran que están redactado de forma encorsetada, que no abarca todas las situaciones y esto puede dar lugar a que perjudique a la víctima ante determinados casos.

Por su parte, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Vicky Rosell ha escrito en su cuenta de Twitter una respuesta a la noticia adelantada por la Cadena SER en la que señala que no hay que perder la perspectiva porque "el CGPJ cuestionó la LO 1/2004 de #ViolenciaDeGénero; se opuso al matrimonio igualitario - en su informe, lo consideraba inconstitucional y pidió excluir expresamente la adopción- y a la despenalización del aborto. Siempre frente a leyes progresistas". Rosell ha pasado por los micrófonos de 'Hora 25' con Pepa Bueno.

Rosell ha asegura que espera "un informe más riguroso, pero sin dejar de aludir a que los antecedentes de la institución son de algo muy conservador (...) Por eso esperamos un informe más progresista a lo que el consejo nos tiene acostumbrados"

Sobre la pronunciación del CGPJ

No me consta más que esa noticia vuestra. Me parece una gran noticia que la única pega sea cómo se define después qué no es consentimiento. Me parece una magnífica noticia que la definición como agresión sexual sea la que determina que todo lo que no es consentimiento es abuso. No estoy de acuerdo en lo de los conceptos jurídicos indeterminados. Quizá se refieran a conforme a las circunstancias concurrentes, pero eso se puede rellenar de sentido en una prueba. Me parece algo de tan apreciación judicial que no me parece indeterminado.

En principio es prioritaria la tipicidad estricta. Eso sí, definimos mucho mejor artículos como el acoso y ampliamos e incrementamos la pena. Hay algunos artículos mucho mejor delimitados. Me ponen un ejemplo concreto que está demasiado bien tipificado como para que no pueda definirse como delito y no se me ocurre ninguno. No hay ningún comportamiento de abuso que esté mejor tipificado como estos.

Seguro que el informe definitivo se tiene en cuenta, pero espero que haya un informe riguroso. Tengamos en cuenta los precedentes, que se pusieron en contra del matrimonio igualitario o la ley de protección de las mujeres. Hablaban incluso de inconstitucionalidad y ya fue el TC quien definió que el uso de la violencia se utiliza para coartar la dignidad de las personas.

Espero un informe más riguroso, pero sin dejar de aludir a que los antecedentes de la institución son de algo muy conservador, mucho más de la sociedad a la que deben servir. Por eso esperamos un informe más progresista a lo que el consejo nos tiene acostumbrados.