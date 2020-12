El manifiesto es la nueva cabina de Superman

Los que dicen que son "abueletes retirados" tienen en poca estima a los mayores y en mucho prestigio la jubilación. Porque si tú crees que tu oficio es salvaguardar la pureza de la patria, y el juramento es para siempre, no te retiras nunca. Con algunos militares, pocos pero ruidosos, pasa como con los médicos; los médicos suelen curar al paciente y los ultras, queriendo salvar la vida de la nación, la mandan al carajo. ¿Alguien se ha parado a preguntar por qué son noticia? ¿Por qué nos interesan las cafradas de un chat de militares retirados o un manifiesto? ¿Por qué su relación con la política no puede ser la misma que la de cualquier otra institución? Hay dos razones por las que el ejército español ha sido fundamental en democracia: su inhibición de opinar sobre asuntos políticos y su participación en toda clase de desastres en las que tuvo que arrimar el hombro. Ha habido imbéciles también porque los hay en todas partes, aunque estos que levantan la voz tienen armas y prefieren un pasado en el que las podían usar con más libertad. La institución no se merece ser noticia por culpa de ellos, pero tiene que serlo porque, cuando no lo sea, nos preocuparemos más.