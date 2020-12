"Hemos cambiado la fiesta de Navidad de la empresa por una cesta con 6 PCR"

Ni turrón, ni cava ni peladillas. Este año de la pandemia, la peculiar cesta de Navidad de los 300 empleados de la Tecnológica Arquimea estará compuesta por un kit de 6 PCR, valorado en 600 euros a coste de mercado, nos ha contado en La Ventana, Diego Fernández, fundador y presidente de Arquimea, una de las empresas que desde el inicio de la pandemia se ha volcado en la realización de PCR en España, mediante cinco robots adquiridos para este fin, y que pueden hacer hasta 10.000 pruebas diarias.

"Habitualmente, por Navidad organizamos una fiesta por todo lo alto, cena, barra libre, música en vivo, pero como este año no es posible, hemos pensado que la mejor alternativa era regalar algo que encaje con el deseo de la gran mayoría, que no es otro que poder reencontrarse con la familia de la manera más segura posible",

La cesta que empezarán a repartir entre sus empleados tras el puente consta de los mismos test PCR a partir de muestras de saliva que la compañía ha comenzado a distribuir desde hace aproximadamente un mes. "Hasta ahora trabajábamos con muestras de exudado nasofaríngeo, que son un poco incómodos. Esta alternativa, igualmente fiable, permite que te hagas tú mismo la prueba en casa sin necesidad de personal de enfermería. La muestra la recoge un servicio de mensajería que la traslada a nuestros laboratorios para su análisis y el interesado recibe los resultados por Internet en el plazo de 24 horas". Fernández ha explicado que su empresa apostó decididamente por una alternativa viable a los confinamientos, que es la realización de test periódicos y masivos. "Es lo que hizo China, por ejemplo, y han conseguido controlar la pandemia".

"En nuestro caso desde el principio de la crisis hemos hecho y seguimos haciendo test, primero quincenales y ahora semanales, a toda nuestra plantilla. Y eso nos ha permitido detectar casos asintomáticos que podían haber provocado de forma involuntaria un cirio importante. En abril, el cribado nos permitió detectar cinco casos sin ningún tipo de síntomas que trabajaban en distintos departamentos y que de otro modo podrían haber provocado un contagio masivo. A la vuelta de vacaciones en septiembre, detectamos bastante más, pero siempre de forma preventiva, antes de incorporarse al trabajo. Si cada PCR de las nuestras cuesta 99 euros le aseguro que compensa con creces el coste de una baja, consideraciones sanitarias al margen".

Con independencia de cuándo cada cual decida celebrar las Navidades y en qué circunstancias, Fernández recomienda realizarse la prueba 24 horas antes del día en el que tengan previsto alguna reunión con familiares. El test, que no sustituye al resto de medidas de seguridad, no deja de ser una foto fija de si en ese momento uno está infectado o no, pero en caso de dar positivo aunque no se tenga síntomas, permite cancelar cualquier desplazamiento y observar la cuarentena correspondiente sin temor a contagiar a nadie.

Fernández, cuya empresa suministra PCR a todo tipo de empresas, hospitales, hoteles e incluso a la Liga Profesional de Fútbol, además de distribuir a particulares, asegura que en los últimos días han notado "un incremento significativo" de las peticiones ante la cercanía de las fiestas. "No sólo de particulares que quieren extremar la seguridad antes de realizar o no un desplazamiento en Navidad, sino también de empresas que se están interesando por canjear las tradicionales cestas o fiestas navideñas por este 'regalo de PCR' para intentar evitar contagios y tener que cerrar plantas de producción a la vuelta si hay otro repunte".