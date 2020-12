Álvaro Benito desvela el motivo por el que Zidane dejaría el banquillo del Real Madrid

El Real Madrid afronta la jornada definitiva de la fase de grupos de la Champions League en la cuerda floja. La cabeza de Zinedine Zidane avanza en este final de año con un margen de error mínimo, aunque Álvaro Benito ha resaltado en El Larguero que el entrenador no es la única pieza blanca con mucho en juego este miércoles. Según el exfutbolista, el "honor" de la plantilla también puede quedar mermado ante el Borussia Mönchengladbach.

"Es una final para todo el club", comentó el exfutbolista en el Sanedrín, destacando que 'Zizou' no sería el único damnificado por una eliminación tan temprana. "Sería muy dañino para las arcas, la imagen y lo deportivo caer en fase de grupos, incluso para la marca Real Madrid", alegó, consciente de que en ese encuentro "no se debe ni se puede fallar".

La gran baza madridista para Álvaro Benito es la experiencia acumulada en duelos "con máxima tensión". "Los propios jugadores tienen ese honor. No por el hecho de que te vayan a echar, hay futbolistas con una trayectoria increíble y seguramente sea un palo muy duro y un borrón en sus carreras caer a la Europa League o incluso quedar último de grupo", amplió, poniéndose en situación.

El fin de la era Zidane piensa el exfutbolista que no está próximo: "Se irá en el momento en el que vea que no controla el vestuario. El equipo creo que está por la labor, ahora la labor de Zidane es ordenarlos bien", apuntó el analista, al que le cuesta ver una ruptura fruto de una eliminación. "Si hay una catástrofe el miércoles, me sorprendería que la cabeza de Zidane cayera", manifestó, además de señalar en su contra que "en el debe de Zidane está sacarle jugo a alguno de los futbolistas jóvenes".