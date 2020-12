Los sectores más expuestos echan cuentas ante un posible Brexit sin acuerdo

Al 2020 le quedan 24 días, que son exactamente los días que nos separan de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Una salida que aún no se sabe cómo será, porque los términos de una ruptura que afectará a muchos sectores económicos se negocia a contrarreloj.

El sector agroalimentario, la pesca y el transporte por carretera afrontan la negociación del Brexit planteando los distintos desenlaces posibles: desde la esperanza de un acuerdo in extremis, por las dificultades que entrañaría una salida abrupta del Reino Unido del seno de la Unión Europea, a los que preparan planes de contingencia ante la posibilidad de que al final sea eso, un Brexit sin acuerdo, lo que se imponga.

"Por desgracia, el Reino Unido ya ha descartado un acuerdo tipo Canadá, y la cuestión ahora está entre un acuerdo básico -un acuerdo de libre comercio, simplemente, sin aranceles ni cuotas- o una salida sin acuerdo, y en función de lo que pase en los próximos días tendremos un acuerdo u otro" apunta en Hora 25 de los Negocios Enrique Feás, investigador senior asociado del Real Instituto Elcano. "En cualquier caso, si hay un acuerdo, será un acuerdo que implique, fundamentalmente, solo eliminación de aranceles y de cuotas en frontera" explica Feás, que señala que "en el acuerdo de pesca existen complicaciones pero a las dos partes les interesa enormemente un acuerdo, no tiene sentido una ruptura, les perjudicaría a ambos por igual".

Pero el riesgo de que no haya acuerdo existe, y el sector de la pesca advierte que, en aguas británicas, hay 88 barcos españoles con posibilidades de pesca y otros 55 con capital español pero bandera extranjera, lo que supone 50.000 toneladas de producto y 155 millones de euros en juego, y advierten que una salida abrupta podría producir un "efecto cascada" en otras flotas de nacionalidad española que trabajen en otros mares. "Si hablamos en términos de la UE, de los ocho países principales que estamos pescando allí, estamos hablando ya de cifras importantes, de 640.000 toneladas de pescados y mariscos que se pescan en las aguas de Reino Unido, con un valor de entorno a 650 millones de euros, en primera venta, porque luego esto hay que multiplicarlo por cinco, porque hay muchos eslabones de la cadena que dependen de todas esas capturas que realizan nuestras flotas -mayoristas, minoristas, empresas de transportes, fábricas de hielo...- "advierte Javier Garat, presidente de la patronal pesquera Cepesca.

En el caso de los productores de frutas y hortalizas, por el momento, descartan una salida de la UE sin acuerdo, aunque también las negociaciones les mantienen en vilo. "Existe una gran preocupación porque si no hay acuerdo, la consecuencia es que las exportaciones españolas de frutas y hortalizas pagarán aranceles. El arancel medio supondría un incremento del coste de nuestros productos en Reino Unido de un 11% aproximadamente. Para el conjunto del sector representa 198 millones de euros anuales. Yo doy por hecho, tanto a nivel personal como a nivel profesional, que habrá acuerdo. Creo que las consecuencias serían tan graves que no nos podemos enfrentar a una mayor fragmentación de Europa, así que creo que habrá acuerdo. Y desde el punto de vista del sector, el conjunto de los operadores estamos trabajando, aunque obviamente tenemos nuestros planes de contingencia, en el escenario de un Brexit con acuerdo" explica José María Pozancos, director de la Federación Española de Asociaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (FEPEX), en Hora 25 de los Negocios.

Mientras tanto, el sector del transporte por carretera está, también, "a la expectativa". "Si no hubiese acuerdo tendríamos más problemas porque ahora mismo funciona con lo que se llama 'la licencia comunitaria' que significa que una empresa que tenga esa licencia tiene posibilidades de entrar y salir sin más requisitos. Si no hubiese acuerdo tendría que funcionar con los permisos bilaterales, que concede la Unión Europea, y que no habría en estos momentos tantos permisos como solicitudes de los distintos países" advierte José María Quijano, secretario General de CETM, quien señala que "de la UE van (a Reino Unido) y vuelven entorno a 2,3 millones de camiones al año, y el volumen de camiones a diario es importantísimo" un volumen que, de tener que realizar una burocracia adicional para poder traspasar las fronteras significaría "más horas, retrasos e incremento del precio del servicio, lo que va a afectar a las empresas en la logística". "Es un tema bastante más grave de lo que parece" asegura Quijano.

También el sector del automóvil y el turismo se juegan mucho en el envite. Pero las consecuencias del Brexit quedan en un segundo plano por su precaria situación actual, muy afectados por la caída de la demanda y, en el caso del automóvil, con el temor añadido de un cambio en la fiscalidad que encarezca los turismos en España y retraiga aún más la demanda.