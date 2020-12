Este 2020 es el año en el que menos gases malos se han lanzado a la atmósfera en España. Esta buena noticia es consecuencia, claro está, de una mala noticia: hay una pandemia y por eso las fábricas emiten menos gases malos.

Pues bien, agarraos: Yo he oído decir por ahí a mucha gente cosas como: "Esta pandemia es un aviso del planeta tierra", "la naturaleza nos está avisando" y demás tonterías por el estilo.

Pues a esas personas les digo: si vuestro planeta Tierra y vuestra naturaleza, para mandarnos un aviso, tiene que matar a personas inocentes en hospitales, yo, con perdón, me cago en vuestro planeta y en vuestra naturaleza. Perdón, Cadena SER, que no me gusta hablar mal, pero hay cosas que me sublevan