Más pedagogía

Es martes, 8 de diciembre y último día festivo de este puente tan raro, previo a una Navidad que también va a ser muy rara. Ayer el índice de incidencia de contagios por coronavirus volvió a bajar, mientras todo el mundo teme que sea tan solo un espejismo ante una tercera ola, que llegará si nuestro comportamiento navideño no se amolda a las circunstancias.

Y las circunstancias ya saben cuáles son. Esto no ha acabado, así que cuánto menos, mejor. Cuánto menos nos movamos, menos nos reunamos, menos socialicemos, mejor. Tampoco debe condicionarnos la proximidad de la vacuna.

En esta especie de carrera por conseguir administrarla se ha puesto en cabeza el Reino Unido. Allí empieza hoy la vacunación, no deja de ser curioso que quien más prisa se da, sin esperar siquiera la autorización de la Agencia Europea del medicamento, sea quien negó la pandemia en sus inicios, el primer ministro Boris Johnson.

En plenas negociaciones del ‘brexit’, con la cita en el calendario de la reunión entre Johnson y Von der Leyen, el premier británico ya demuestra que va por libre con la vacuna. Una campaña de propaganda para demostrar que no necesita a Europa para nada.

Al resto de países europeos la vacuna llegará en las próximas semanas, pero esto no quiere decir que normalizaremos nuestras vidas en cuanto empiece a suministrarse. Tan malo es el exceso de confianza, y más en unas fechas especialmente delicadas, la Navidad que todo el mundo quiere celebrar pero que deberíamos no celebrar, como las reticencias de un gran número de ciudadanos que no acaban de fiarse de la vacuna.

El Gobierno ya está en ello. Ayer insistió el ministro Illa, pero deberá seguir insistiendo en el trabajo pedagógico, tanto para los optimistas como para los miedosos.