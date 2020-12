'POST!', la comedia musical que se creó en el confinamiento

Edu Soto en el teatro se ha atrevido tanto con musicales -‘Cabaret-’ como con teatro clásico -‘Metamorfosis-’. Su mayor gira por escenarios fue con el espectáculo ‘Más vale solo que ciento volando’. Llegó la pandemia, y Edu empezó a escribir y le salió 'Post!'.

Es una comedia musical, donde la realidad va muy paralela a la historia que cuentan, escrita por Soto y dirigida por Alberto Castrillo-Ferrer, es la historia de un grupo de artistas que, cuando Madrid se blindó, no tenían techo donde dormir y se refugiaron en un teatro y están pensando un espectáculo para cuando se abran las puertas tener una propuesta que ofrecer al público

Este espectáculo es muy familiar, interviene su mujer, Cristina Pascual, como violinista, y además en el escenario trabaja con su padre, Miguel Soto, que ya había actuado en la anterior 'Cuando menos te lo esperes…'

“Miguel tiene una madera de artista que arranca unos aplausos que no arranco yo” cuenta Edu muy orgulloso de su padre. “Mis amigos me dicen que lo más destacable es mi padre. Y yo orgulloso y feliz”

“Se está cumpliendo un sueño con esta obra; yo pensaba que quería meter a grandes artistas pero que sean grandes amigos”, nos confesaba Edu hijo muy ilusionado.

Es un texto que está muy pegado a la realidad y en muchísimos momentos de la función, casi autobiográfico… todo lo que estuvo viviendo en el confinamiento lo lleva a escena.

Otra sorpresa es el bailaor Antonio Canales que se suma a esta aventura. Antonio da vida al propietario del teatro, un dueño duro y exigente.

El mundo de la escena lleva meses buscando fórmulas que le permitan seguir activo. Edu ha sido el primero que ha hecho de sus circunstancias y las de sus compañeros, una comedia musical que no deja de respirar optimismo y amor por su profesión.