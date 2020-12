Salvador Illa, sobre su pelazo: "Vamos aguantando... no llamemos al mal tiempo"

Buenismo Bien tuvo este miércoles un invitado de lujo con la visita de Salvador Illa, ministro de Sanidad que visitó los estudios de la Cadena SER y tuvo una interesante charla con Manuel Burque y Quique Peinado.

En un momento de la conversación Quique Peinado preguntó que si él en su puesto de responsabilidad máxima no sentía que "estaba harto". El político catalán comentó que "harto no sería la palabra" y reconoció que "es un trabajo intenso y complicado y que no es lo que se esperaba. A veces sí que notas el cansancio físico tras tantos meses pero cuando te encuentras en medio de la tormenta tienes que seguir caminando"

En medio de esta reflexión, Peinado quiso alabar el "pelazo" de Illa, a lo que el ministro del PSOE contestó con sorna que "de momento vamos aguantando, vamos a ver... no llamemos al mal tiempo".

Una vez pasado ese momento cómico, Illa también pudo hablar de sus aficiones, como el pilates. "Hacía dos horas a la semana en Barcelona por un problema de espalda y me iba muy bien y me relajaba mucho pero aquí no he conseguido en Madrid hacerlo y a ver si en 2021 conseguimos pedírselo a los Reyes Magos", concluyó el ministro.