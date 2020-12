Flaquer, tras la derrota del Barça: "A Messi no le sale, la defensa es una feria y Koeman anda perdido"

El FC Barcelona ha perdido este martes ante la Juventus (0-3) en el Camp Nou y ha cedido, con este resultado abultado, el liderato al equipo italiano en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, por lo que pasará a octavos de final como no cabeza de serie pese a tener todo de cara para seguir en lo más alto del Grupo G.

El análisis de Lluís Flaquer, en Carrusel Deportivo

"Lisboa no era el suelo. Resulta que el Barça todavía sigue cayendo y veremos hasta dónde, porque el problema es de aúpa. Hoy, 0-3 ante la Juventus, resultado que hace que el Barça haya sido finalmente segundo de grupo. Así que, en octavos de final, partido de vuelta fuera de casa y, sobre todo, ante un rival de muchísimo peso".

"Veremos cómo el Barça es capaz de superar el problemón que tiene por delante. Hoy se ha demostrado que el Barça real no era el de Europa, sino el de la Liga. Un Barça que sigue pecando de errores infantiles como el de Lenglet en el 0-3, ese penalti que concede; o ese error defensivo dejando rematar a McKennie solo en el segundo gol. El 0-1 ha sido de Cristiano, de un penalti inexistente, pero poco importa ya".

"El Barça tiene un problemón serio, un problema muy gordo. El presente pinta muy mal, pero es que el futuro como no se arreglen las cosas, pinta peor. Y lo peor es que no sabe dónde agarrarse, no tienen dónde agarrarse. Messi lo intenta, pero no le sale. Los demás no acompañan, la defensa es una feria y Koeman anda perdido. Corren muy malos tiempos para el Barça, que si no se corrige, puede estar incluso hipotecando ya su futuro más próximo".