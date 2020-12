Meryl Streep: ''No soy una diva"

Meryl Streep es la actriz más nominada a los Oscar, una de las mejores de todos los tiempos y, por supuesto, la mejor de su generación. Además de actual, Meryl Streep canta y baila y se ha convertido también en una gran diva de los musicales cinematográficos, el género, junto al wéstern, más típicamente americano."No soy ninguna diva", dice la actriz que estrena este viernes en Netflix, The Prom, una nueva adaptación musical que firma Ryan Murphy, y que podría ponerla de nueva en la carrera de premios.

Se trata de la versión cinematográfica de una historia que originalmente fue un musical de Broadway que debutó en 2018. La icónica actriz interpreta a Dee Dee Allen, una estrella de teatro en decadencia que viaja a un pequeño pueblo para ayudar a una estudiante lesbiana a la que se le ha prohibido asistir al baile de graduación con su novia. La idea es hacer un acto político para mejorar su imagen pública. La leyenda de Hollywood explicaba en un encuentro organizado por la plataforma ante los medios, por qué las divas como este personaje son sus favoritas. "Fue una exageración interpretar a alguien tan vanidoso y tan exagerado, un narcisista. No sé de dónde lo saqué", bromeaba.

"Me encanta interpretar a ese personaje. Probablemente soy todas esas cosas, pero no soy una diva y esos son zapatos grandes para mí", insistía la protagonista de Los puentes de Madison o La dama de hierro. "Me encantaba interpretar a alguien que entra y piensa que es la dueña de la habitación. Es tan divertido. Todo el mundo se burla de ella y eso también fue divertido", añadía. Dice que se inspiró en sus amigas y amigos: "Me inspiré en todas mis amigas que son divas, y no solo en las mujeres.



La obra fue nominada a seis premios Tony, incluyendo mejor musical, partitura original y actor principal y actriz principal en un musical. Veremos si la cinta de Ryan Murphy repite la hazaña en los Globos de Oro, unos premios que suelen destacar los musicales y que suelen nominar a Meryl Streep.

Como cada una de las obras de Ryan Murphy, creador de series como American Horror Story, de Pose -la serie sobre la transexualidad en los ochenta y noventa-, o sus últimas creaciones para Netflix, como Hollywood o Ratched, en The Prom hay una apuesta por defender la diversidad sexual y al colectivo LGTBIQ.

Reconoce el director que cuando vio la obra en Broadway sintió que le apelaba constantemente. "No dejaba de pensar que, ojalá, cuando era joven hubiera tenido una película así. No me hubiera sentido tan solo", explicaba. Y es que The Prom va sobre cómo reconocer tu identidad anti ti mismo y ante los otros, sobre todo cuando los otros son una comunidad remilgada y beata de la América profunda. "El personaje principal, el de la joven Emma, es también de Indiana y sentí cosas similares, como eso de buscar una comunidad, un lugar al que pertenecer", insistía.

La película se estrena directamente en Netflix en todos los países donde está la plataforma. "Pensé que sería una buena película para hacer en Netflix porque 200 millones de personas en todo el mundo puede verla, puede ver este mensaje, incluso en países donde no se puede ser gay, o donde pueden matarte por ello. Es un mensaje de alegría y tolerancia el que queremos transmitir", explicaba.

La película está repleta de estrellas: Nicole Kidman, que hace un número homenajeando a Bob Fosse, creador de Cabaret, Kerry Washington, Keegan Michael Key, James Corden, Ariana DeBose, Andrew Rannells y la recién llegada Jo Ellen Pellman.