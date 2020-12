González Macho advierte de que "no habrá quien aguante" las salas abiertas

Enrique González Macho fue un gran tótem del cine español. Distribuidor, exhibidor y productor de muchas de nuestras películas que sacó adelante desde la ya desparecida Alta Films. También fue un combativo presidente de la Academia de Cine, que vivió los tiempos duros de Montoro y Wert contra el cine español. El dueño de los cines Renoir, acaba de publicar sus memorias, tituladas Mi vida en V.O., en las que repasa sus más de cincuenta años en la industria del cine, con sus luces y sus sombras.

Un lado oscuro al que se ha referido Macho sin tapujos. "Tenía menos amigos de los que pensaba", ha dicho el productor, que ha sido absuelto de tres de las dos causas abiertas por la justicia en las que se le acusaba de los delitos de fraude de subvenciones y falsedad documental por manipular el número de espectadores de una película. Reconoce que ha vivido momentos muy duros. Un sufrimiento para alguien que no se ha "callado en la vida", y que ha sentido "ensañamiento" y el abandono de "muchos a los que creía amigos" e incluso la repudia de otros que le deben "parte de sus éxitos". "Lo único que he aprendido es a valorar la presunción de inocencia", ha señalado en la presentación de este libro escrito con ayuda de la periodista Begoña Piña.

Los cuatro años de silencio estuvieron acompañados de mucho tiempo libre. "Durante un mes no me sonó el teléfono". Por eso, a sus 73 años, comenzó a organizar todos los papeles y documentos que había acumulado desde que abrió Alta Films hasta su cierre. "Empecé a contarle cosas a Begoña y nos salió un libraco".

El que fuera presidente de la Academia de Cine conoce el sector y afirma que la situación es insostenible para las salas. Afirma que, de mantenerse en las cifras actuales de afluencia de espectadores, sus emblemáticos cines Renoir tendrán que cerrar en marzo. "Si esto sigue así, no habrá quien lo aguante". "Estamos cubriendo entre el 18 y el 30% del coste de tener los cines abiertos, la gente aguanta porque el año pasado fue el mejor de los últimos 15 y todos teníamos una reserva. Lo digo claramente, si esto en marzo no ha levantado, apago y vámonos, no habrá para pagar las nóminas del mes siguiente", ha manifestado.

A ese respecto, ha añadido que "le huele a chamusquina" que no haya "blockbuster" en estos momentos, cuando más beneficiarían a las salas de cine. Para Macho, es algo raro y sospechoso, que podría tener que ver con la especulación de cines en el futuro. "Una ley de EE. UU. prohibió la venta de los cines a las 'majors' -empresas como Disney, Warner o Sony-; creo que Trump ha derogado esa ley y si esto es así, podría ser -ha insistido en el potencial- que haya grupos financieros importantes interesados en que las salas se vayan a hacer puñetas para comprarlas y tener también las salas", afirmaba.

"Entiendo que no se puede estrenar una película si está abierto Córdoba y cerrado Sevilla, pero qué impide estrenar una película a nivel mundial si el mercado asiático, que es el más importante del mundo, funciona. Me tiene mosca", ha resumido el empresario en su primera comparecencia pública tras cuatro años de silencio, aconsejado por sus abogados.