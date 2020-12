"Sería ponerle fecha al desastre", Romero señala el punto de inflexión para Zidane en el Madrid

Barcelona y Real Madrid pasan por un bache que puede tener graves consecuencias a final de temporada. Mientras los de Koeman caían de forma contundente ante la Juventus de Cristiano Ronaldo, los blancos preparan a conciencia el trascendental partido ante el Borussia Mönchengladbach evitando imaginar una posible caída a la Europa League. El Sanedrín analizó las carencias de uno y otro equipo en un momento clave del año.

Antonio Romero: "La destitución inmediata de Zidane no se iba a producir porque el sábado hay derbi ante el Atlético. Pero si pierde, es su fin. Solo habría que ponerle fecha al desastre. Aunque Zidane ganara LaLiga".

Jesús Gallego: "Si mañana el Madrid sale así contra el Borussia, echan a Zidane. Si el Madrid cae eliminado dando la cara, no destituirán a Zidane. No se puede descartar que pase nada".

¿Él último Cristiano vs. Messi?

Antonio Romero: "Creo que Messi y Cristiano se volverán a encontrar en el camino. Cristiano está envejeciendo mejor que Leo".

Jesús Gallego: "Les estaban metiendo tres y no se ha enfadado ni Messi ni nadie. Cristiano tiene dos años más que Messi y se está adaptando mejor a esta etapa".

Julio Pulido: "Me parece injusto cargar sobre Messi. Lo que hacía de ganar los partidos solo no era normal. Ahora no cambia partidos como antes. Siempre pensé que Messi iba a estar varios escalones por encima de Cristiano. El portugués ha alcanzado un punto de madurez que le ha dado la edad".

Sique Rodríguez: "Cristiano y Messi eran los mejores, pero el tiempo no pasa en balde".