¿Qué significa que el agua haya salido a bolsa?

"El agua, la paz y la seguridad están inextricablemente unidas", dijo Antonio Guterres, secretario general de la ONU. "Sin una gestión eficaz de nuestros recursos hídricos, corremos el riesgo de intensificar las disputas entre comunidades y sectores y aumentar las tensiones entre las naciones", apostilló. Lo cierto es que podemos vivir sin muchas cosas, pero no podemos vivir sin agua. La escasez del bien más preciado del planeta es uno de los principales problemas del siglo XXI. Y por eso su gestión es el gran reto que tenemos por delante. Desde el pasado lunes, los derechos del uso del agua en California cotizan en el mercado de futuros de materias primas de Wall Street, el índice que se basa en los precios de los contratos a futuro de los derechos del agua. Lo hemos querido hablar en 'Hora 25' con Gonzalo Delacámara, director del departamento de Economía del Agua del Instituto IMDEA Agua y con Pedro Arrojo, relator especial de la ONU para los Derechos Humanos al Agua Potable y al Saneamiento.

Javier Ruiz, jefe de Economía de la Cadena SER nos ha explicado qué significa que el agua salga a bolsa. El mercado de futuros tiene dos diferencias con el mercado normal: pago un precio y en una fecha que puede no ser ahora. Es decir, pago hoy, garantizo un precio e intento que esté blindado hasta dentro de varios meses. Para eso sirven los mercados de futuros. Para garantizar un precio. Estos activos financieros los venden productores y compran los "grandes jugadores", por ejemplo, en petróleo compran las grandes compañías y almacenadores. Grandes productores agrícolas, grandes empresas eléctricas y grandes especuladores: los fondos de inversión han entrado en los mercados de futuro.

El significado de la salida a bolsa

Gonzalo Delacámara, director del departamento de Economía del Agua del Instituto IMDEA Agua.

Se está mercadeando con los derechos de uso. Sobre un bien de dominio público se establecen derechos privativos de usos exclusivos. Se genera un mercado formal de estos derechos de uso y aprovechamiento de agua. Se está generando el derecho de acceso al uso del agua, no transacciones directas de volúmenes de agua.

Lo que se establece específicamente es un índice que permite hacer un seguimiento del precio de los contratos de futuro. Se está estableciendo la posibilidad de que haya mecanismos de control del riesgo. Y ello con el objetivo de hacer más eficaz el uso del agua. Esta es la cara 'A', un mecanismo para gestionar el riesgo.

Ya estamos 'de facto' en la especulación del agua. Ya está ocurriendo. La novedad es que se incorporen los derechos de uso y aprovechamiento del agua. Nos estamos refiriendo a la sofisticación de los mercados financieros y convirtiendo en un activo una materia prima. Esto se resuelve reforzando el papel de los reguladores, alineando los intereses sociales y públicos con los privados.

Los derechos del agua

Pedro Arrojo, relator especial de la ONU para los Derechos Humanos al Agua Potable y al Saneamiento.

Hay que matizar la cantidad de personas que acceden al agua. Hemos degradado la calidad del agua hasta transformarla en un vector de muerte. Hay una crisis de insostenibilidad y otra de pobreza. De repente donde tenemos un millón de hectáreas de cultivo queremos ampliarlo. Lo que es inabarcable es el nivel de ambición de los más ricos.

Estos mercados no son para aumentar la eficiencia. Estos mercados estaban prohibidos para los alimentos y los grupos financieros que entran a manejar activos especulativos. A partir de 2008, cuando inyectamos miles de millones de dólares en las grandes empresas se dedican a decidir dónde invertir el dinero. Ellos se dedican a invertir millones de euros o dólares en la especulación del precio de los alimentos. No por competencia, sino por pura especulación. En un breve periodo de tiempo, los alimentos duplican su precio de forma exponencial. Hay que temerse lo peor con el agua.

El agua no es como la madera, cuyos usos son sustituibles, por tanto si este es el valor el mercado se tiene que arreglar bien, tiene que ser coherente. No puede tener el mismo valor el agua que se utiliza para beber que para rellenar una piscina. Solo los necios confunden valor y precio. El agua no se puede administrar a través de la bolsa. ¿Cuánto vale la salud pública? Creo que erramos la coherencia, si abrimos los espacios especulativos donde los grandes tiburones financieros van a hacer un buen negocio se hará a costa de los derechos sociales.