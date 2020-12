Que no nos tomen por tontos

El Rey emérito ha pagado su deuda con Hacienda por las tarjetas opacas para evitarse la causa judicial. Su abogado confirmaba la noticia, ha pagado 678.394 euros por tres ejercicios fiscales y con la noticia, admite el fraude, se confirman los extremos de las informaciones publicadas estos días. Que ese dinero procedente supuestamente de la donación de un millonario mexicano lo había mantenido oculto al fisco español. No puede haber mayor incumplimiento de las obligaciones, siendo la primera la de de la ejemplaridad. Ni puede autoinfligirse mayor daño a su figura y a la institución que hoy está en manos de su hijo. Aún tiene abiertas dos investigaciones en el Supremo. Una por el supuesto desvío de 65 millones a su ex amante Corina Larssen, y la segunda por otra cuenta encontrada en el paraíso fiscal de la Isla de Jersey.

Se pueden cargar más o menos las tintas al valorar esta noticia, lo que no se puede es tomar a los ciudadanos por tontos, que es lo que hace el PP al decir que se trata de una asunto de su esfera privada. O sea, que no pagar impuestos forma parte de la esfera privada de un ex Jefe del Estado, miembro todavía de la Familia Real