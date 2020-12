¿No os gustaba tan poco la Navidad?

El año pasado, por estas fechas exactas, las redes sociales estaban llenas de comentarios del tipo: "Qué espanto, llega la Navidad", "ojalá pasen pronto estas fechas", "qué horror tener que ver a los cuñados", "ojalá saltáramos de repente a enero sin pasar por las navidades".

Ahora, un año después, esas frases casi han desaparecido. Eso demuestra que las personas siempre hacemos las cosas al revés. Se decía cuando no había motivo, y ahora que sí lo hay ya no se dice.

Porque es este año cuando, realmente, habría que decir esas cosas y no los años anteriores. Es ahora cuando de verdad tendríamos que decir "ojalá saltáramos de repente a enero sin pasar por la Navidad" porque si no nos comportamos como nos tendríamos que comportar, estas navidades, y no las anteriores, si que serán un espanto.