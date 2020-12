El problema de la vacunación desigual: cómo el mundo más pobre puede ser una reserva del coronavirus

Los países más ricos se han puesto primeros en la cola de los laboratorios y la locura de cifras marea: 9.800 millones de dosis han sido ya reservadas antes incluso de que lleguen al mercado (7.300 millones comprados ya y otros 2.500 millones bajo negociación a fecha de hoy). Se han comprado ya más vacunas que habitantes tiene el planeta.

Pero eso no significa que todo el planeta tendrá su vacuna contra la COVID-19. Los países ricos están comprando vacunas para inyectar hasta 5 ó 6 dosis a toda su población.

Más vacunas que ciudadanos

Reino Unido, por ejemplo, ha comprado vacunas para inmunizar al 288% de su población y ha reservado para cubrir al 418%. Es decir, que tiene vacunas que multiplican por cinco su población.

Canadá es todavía más sobresaliente. Ha comprado vacunas para cubrir seis veces a su población y ha reservado una cobertura del 601%: multiplica por 7 la población que tiene.

Casi ocho vacunas por ciudadano

Estados Unidos ha comprado ya 1.000 millones de vacunas y reservado otros 1.600 millones a seis laboratorios: Oxford, Sanofi, Pfizer, Moderna, Jansen y Novamax. En total, 2.600 millones comprados con una población de 332 millones de habitantes. Suficiente para inyectar casi ocho vacunas por ciudadano.

Esa misma fórmula de compras masivas para llegar primero es la que ha aplicado la UE y en la que España ha quedado algo rezagada.

España, algo rezagada

De hecho, toda la Unión Europea está comprando vacunas de forma masiva. Se han comprado vacunas para cubrir al 200% de la población europea y reservado para dar una cobertura del 244%.

España no ha comprado tanto y se queda algo atrás. Ha autorizado, según la última actualización de Sanidad, la compra de 73,6 millones de dosis que, a dos inyecciones por español, lo que significa cubrir a 36,8 millones de españoles de los 47 en total. En cualquier caso, una tasa de cobertura del 78%, suficiente para conseguir la inmunidad, dicen los epidemiólogos.

Reservas de COVID-19

Mientras los países más ricos acumulan las dosis, disponibles o no, los países pobres amenazan con convertirse en reservas de COVID.

Ni siquiera el programa COVAX de Naciones Unidas en el que participan 180 países garantiza que la vacuna pueda llegar a más del 3% de la población de los países más pobres. De hecho, efectivamente, amenazan con convertirse en reservas de COVID.

Ejemplos de la falta de vacunas

Por poner tres o cuatro ejemplos: Perú solo ha podido garantizar vacunas para uno de cada 10 habitantes, Venezuela tiene dosis solo para el 18% de su población, Egipto apenas para el 27% de su población y en Brasil, una de las capitales del contagio, apenas hay dosis para uno de cada 3 brasileños, apenas el 30% de la población.

Sin una solución global, la pandemia puede ver como el mundo más pobre se convierte en reserva del virus. La UNESCO dice ya que la vacunación allí no será efectiva en "los primeros años", entendiendo por eso, que los países más necesitados no van a tener tasas de vacunación efectivas hasta 2023 o 2024, lo que puede significa no solo un problema sanitario, sino también una ruina económica ante la falta de turismo, comercio, etc. También el COVID rompe el mundo en dos,