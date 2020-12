Agua: Valor y precio

Fue Antonio Machado el que hizo fortuna con aquello de que “sólo el necio confunde valor y precio”, aunque la frase ya venía de tres siglos atrás, venía de Quevedo. Yo creo que el significado se entiende muy bien y si lo aplicamos al terreno estricto de la economía, pues nos encontramos con una corriente -seguramente mayoritaria- que podríamos definir como “sólo números”, donde todo es susceptible de ser contado.

Es decir, el precio entendido como coste, sin más. Todos, de alguna forma, y todo lo que hacemos, nos convierte en agentes económicos. Y es verdad, pero existe otra corriente -seguramente minoritaria- que va más allá y se ocupa también de factores que no tienen una traducción numérica tan clara -o tan evidente- pero que son valiosos para el bienestar general.

Hoy me he sorprendido dándole vueltas a la frase de Machado -o de Quevedo- al enterarme de que el agua, el agua, ha empezado a cotizar en Wall Street. Y claro, puede cotizar porque el agua no es un intangible; es un bien concreto, cada vez más escaso en muchos lugares del mundo, donde incluso hay -y habrá- guerras para obtenerla. O sea, que se puede hacer negocio con ella -ya se hace, de hecho- y por eso ha llegado al altar supremo de los negocios -y de la especulación- que es Wall Street.

Yo, no sé, qué quieren que les diga. Igual soy un antiguo, pero siempre he pensado que el acceso al agua potable es un derecho, que aún no tienen más de 2.000 millones de personas en el mundo. Y que lo lógico sería trabajar para que lo tuvieran. Sin embargo, creo que esto de ahora va en dirección contraria y además puede ser una fuente de líos y de incremento de la desigualdad. Pero igual sí, igual es que soy un antiguo. Y un necio por pensar que algo de tanto valor no debería tener precio.