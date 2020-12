"Es lo que más le está costando": Romero desvela el principal problema que sufre Zidane en el Madrid

El Real Madrid y Zinedine Zidane salvaron el 'match-ball' ante el Borussia Mönchengladbach con una victoria que disipa dudas y supone el pase a los octavos de Champions para los blancos. Benzema, al término del encuentro,

destacó la unión del vestuario como medicina para el futuro próximo del club. El Madrid encara una nueva fase final de la competición continental con la irregularidad en Liga como nueva asignatura pendiente. El Sanedrín analizó cómo deben afrontar los madridistas las próximas semanas.

Antonio Romero: "Zidane ha sido un entrenador de vocación tardía. Cada vez que se pone delante de un micrófono dice que no quiere retirarse muy tarde como técnico. No sé la influencia que ha podido tener en el partido, pero cuando el Madrid se tiene que enchufar en una final es muy complicado ganarle. Casemiro no está bien, pero cuando juega se nota. Ramos tampoco ha estado bien. Cuando tu mejor futbolista es Modric con 35 años, igual te tienes que replantear una renovación de la plantilla. Isco y Marcelo, para Zidane, son de los suyos. Lo que más le está costando en el vestuario es no ganar y que futbolistas de los suyos le estén torciendo el gesto. Yo dije que si perdía el Madrid, Zidane no hubiera caído, pero habría puesto su punto y final en el club. Cuando se pierde, el vestuario del Madrid es menos familia que cuando se gana".

Jordi Martí: "Creo que el rival más flojo para el Barça es el Dortmund pese a Sancho y Haaland. En octavos puede pasar de todo. El Real Madrid ha hecho los deberes, pero el rival ha generado poco peligro y no ha acertado en la pegada. Veo difícil que, como dice Benzema, se haya pasado de un vestuario descontrolado a una gran familia".

Julio Pulido: "Yo no voy a pedir la dimisión de Zidane, pero creo que está muy por debajo de la plantilla del Real Madrid. Los que han activado el botón para ganar hoy han sido los jugadores".

Mario Torrejón: "Zidane es el entrenador adecuado para el Real Madrid. Eso no quita que se diga cuando se equivoque. Pero casa como anillo al dedo al Madrid. Para Florentino Pérez, Zidane es una leyenda del Real Madrid en cualquier ámbito. No quiere que suceda una situación tan límite como para destituirlo".

Jesús Gallego: "Lo siento pero si el Madrid pierde contra Shakhtar o Cádiz, no voy a venir a defender a Zidane. El equipo ha hecho una fase de grupos 'regularísima' no, malísima, porque ha perdido contra equipos inferiores. En Liga está muy lejos del líder. El equipo no juega bien".