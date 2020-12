Mijatovic: "Si no llega la oferta de renovación, Modric sabe que un día acabará su historia en el Real Madrid"

El Real Madrid se alejó del drama al certificar su presencia en los octavos de final de la Liga de Campeones después de ganar, con autoridad y buen fútbol, al Borussia Moenchengladbach (2-0) en la sexta y última jornada de la fase de grupos, gracias a los goles de Karim Benzema, que dejó resuelto el envite en el tiempo de descanso con un doblete.

El equipo de Zidane acabó muy pronto con la incertidumbre. Tan solo necesitó nueve minutos para convertir la supuesta épica en una obligación: ganar al séptimo clasificado de la Bundesliga y salir campeón del grupo para allanar su camino en octavos. Y lo hizo. La noche fue redonda para el conjunto blanco, que firmó uno de los mejores partidos de la temporada liderado por Luka Modric.

El exjugador y exdirector deportivo del Real Madrid, Predrag Mijatovic, analizó en 'El Larguero' la victoria del equipo de Zidane. "A mí no me sorprende el partido que ha hecho Modric. Es un jugador que no ha cambiado su profesionalidad. Modric conoce más jugadores de otras ligas que todos nosotros juntos, es parte de su creatividad, de su juego técnico. Es un ejemplo de profesionalidad", ha detallado.

Pedja insistió en que hay que renovar a Modric, que aún tiene un año más de fútbol profesional al máximo nivel. "Si no hay que renovarle por el fútbol que nos puede ofrecer, hay que renovarle para que le diga a la gente joven cómo tienen que comportarse", ha dicho.

Mijatovic definió que el crota aún no ha recibido ninguna oferta por parte del Real Madrid, pero que le llegará en breve. "Si no le llega la oferta de renovación, Modric sabe que un día tendrá que acabar su historia en el Real Madrid", zanjó.

"Ramos sí tiene oferta del Real Madrid; Ramos, no"

El analista de Carrusel Deportivo aseguró también en Carrusel Deportivo que el croata todavía no ha sido llamado por la directiva para iniciar su renovación con el Real Madrid.

Sobre Sergio Ramos, Mijatovic ha detallado que el equipo se siente más confiado con él en el campo. "Es una mano de Zidane en el terreno de juego. Cuando hay cualquier cosa o fallo, el jugador mismo lo puede corregir, porque lleva años en el club. La recuperación de Ramos es una noticia muy positiva".