Es posible que estos 700.000 euros sean solo la calderilla

El rey emérito ha decidido pagar a Hacienda cerca de 700.000 euros para evitar la apertura de una causa judicial que podría conllevar el uso de unas tarjetas de crédito opacas que se nutrían de fondos donados por un empresario mexicano. Con esta regularización reconoce Juan Carlos I que había ocultado al fisco el manejo de estos fondos.

Recordemos que esta es solo una parte. Porque el rey emérito tiene todavía pendientes dos investigaciones en el Supremo. Una por el supuesto desvió de 65 millones a su ex amante Corinna Larsen y otra por otra cuenta encontrada en un paraíso fiscal. Lo que regulariza ahora es lo que comprende al periodo posterior a su abdicación, cuando ya había perdido la inviolabilidad y quedaba expuesto a las causas judiciales.

No es poca cosa que quien ha sido la principal institución del Estado, que, antes de dejar el trono y a causa de los diferentes escándalos que afectaban a la familia real, hablara insistentemente de ejemplaridad. Insisto, no es poca cosa que quien debía ser el más ejemplar de todos los españoles estuvieran defraudando a Hacienda.

Otro capítulo es la reacción política. Desde que los que reclamaban para el monarca la presunción de inocencia, la regularización supone el reconocimiento del fraude, como los que insisten en que lo que haga con su dinero forma parte de la esfera privada. No, no forma parte de la esfera privada. No hay esfera privada cuando se defrauda al fisco, con el que tenemos que cumplir todos los españoles, y sobre todo porque quienes defienden esto pusieron el grito en el cielo cuando los que tenían problemas con Hacienda eran políticos de la bancada de enfrente. Políticos, por cierto, alguno de los cuales fueron apartados inmediatamente de sus responsabilidades.

Ahora el rey emérito ha pagado una pequeña parte para evitar la causa judicial, pero queda mucho por aclarar, muchas explicaciones que dar, sobre todo sobre el dinero presuntamente recibido de Arabia Saudí y que también escapó del fisco. Es posible que estos 700.00 euros que ha pagado ahora sean solo la calderilla.