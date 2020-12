¿Breakdance sí o no? Hablan los deportistas implicados

El 'breakdance' estará en los Juegos de París 2024; pasa a ser una nueva disciplina olímpica. Es la decisión que ha tomado el Comité olímpico internacional. Su incorporación, al igual que la escalada, el skateboard y el surf, responde a un deseo de modernizar la gran fiesta del deporte y de acercarla a los jóvenes. De hecho el breakdance como disciplina se probó ya en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, en 2018, y tuvo gran éxito de audicencia en directo.

“La manera en la que se va a valorar es un código en el que se contemplan valores relacionados con el físico, la dificultad de movimientos, la creatividad, la personalidad y la puesta en escena”, explica Juan de la Torre (XAK), tricampeón de España de breakdance y campeón mundial de ‘breakfree’.

Marisol Casado, presidenta de la Federación Internacional de Triatlón, y miembro del Comité Olímpico Internacional, sabe lo que es pelear por que un deporte se conviertan en disciplina olímpia. “Cuando peleábamos por estar, nos decían que por qué íbamos a meter tres deportes que ya están en las olimpiadas”, explica Casado, quien recalca que la inclusión del break dance, por el momento, es solo para París 2024 por petición expresa de la ciudad, aunque no duda en que puede quedarse después de una evaluación.

Tras explicar el proceso de aceptación de una nueva disciplina, Marisol señala que no necesariamente se tienen que excluir deportes para incluir otros nuevos. "Se están haciendo una reforma donde hay que reducir los participante", añade Casado, quien indica que además, la participación femenina tiene que ser del 50%, algo que en algunas disciplinas no se produce.

"Para la paridad es más sencillo eliminar una disciplina”

Los 50 kilómetros marcha no formarán parte del programa olímpico en París 2024. En España, que es un país de marchadores, la noticia ha provocado una cascada de declaraciones contra esta decisión del comité olímpico. La medalla de plata de Jordi LLopart en 1980 fue de hecho la primera medalla del atletismo español.

Para Jesus Ángel García Bragado, el marchador español con más participaciones olímpicas, el argumento de la falta de mujeres “no tiene mucha solidez” y cree que “on disciplinas que se han de ir adaptando”. “Obviamente para la paridad es más sencillo eliminar una disciplina”, añade

“Bien obviamente no me parece, lo que sucede es que yo ya me di cuenta hace un par de años que habían tomado esta decisión”, explica García Bragado, quien no cree que “la reducción a 35 vaya a tener mucho futuro” y equivale la reducción de la distancia a si se redujera la prueba de maratón.

El efímero caso del kárate

En el caso del karate es más efímero: desaparece después de ser olímpico solo en Tokio. “No nos han dejado ni debutar y ya ha llegado nuestra despedida”, recalca Damián Quintero, uno de esos deportistas olímpicos de kárate, quien muestra su indignación con esta decisión.

“Creo que los requisitos los cumplimos porque por ello entramos en Tokio. El kárate los cumple perfectamente. Si cumplimos todo, ¿por qué nos echan? Hay cabida para todos”, zanja Quintero, quien incide en que su objetivo es "traerse una medalla de Tokio y demostrar lo que es su deporte".