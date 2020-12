Juanma Moreno: "Tenemos que salvaguardar a los andaluces, no podemos tolerar 50 muertos diarios"

'La Ventana’ se ha trasladado este jueves a Sevilla con motivo de la celebración del 40º aniversario del Estatuto de Autonomía de Andalucía y el décimo aniversario de la declaración del flamenco como patrimonio de la humanidad.

Por los micrófonos del programa ha pasado el presidente de la comunidad, Juanma Moreno, como parte del programa especial que se ha realizado desde el Salón del Maestre, donde se reunieron por primera vez los parlamentarios andaluces.

El presidente andaluz no ha querido detallar las medidas concretas de restricción para las Navidades que se harán públicas tras la reunión de este jueves por la tarde, pero ha reconocido que "no existe mucho margen" porque "no podemos tolerar 50 muertos diarios". "Hay que salvaguardar a los andaluces", explicaba un Juanma Moreno que ha confesado que esta noche no "ha pegado ojo" ante un día tan importante para más de 8 millones de andaluces.

Sobre el 40º aniversario del Estatuto andaluz

Es una onomástica muy interesante. Fue una conquista del pueblo andaluz que trajo esperanza a una tierra con muchos lastres del pasado. Hace 40 años no sé donde estaba, tenía 10 años y lo que recuerdo es el nivel de excitación. Mis padres tenían una tienda de ultramarinos y había una cola que daba la vuelta a la esquina de gente que iba a decidir el estatuto. Lo que vi es mucha ilusión en las calles y eso se contagiaba.

Sobre las restricciones navideñas y la pandemia

Esta tarde a las 19.15 tenemos la reunión con el comité de expertos. Las medidas que se tomaron han dado resultado. Andalucía está pode debajo de la media, ha reducido sus casos... Las circunstancias no tienen nada que ver con hace 15 años. Comportamiento ejemplar de la ciudadanía. Es muy difícil tomar este tipo de decisiones. Los días previos a este tipo de decisiones en las que hay ciertas tensiones entre salud pública y una parte de la sociedad. Esta noche no he pegado ojo. Todo es terriblemente complejo.

No existe mucho margen y este es el problema. Es difícil trasladar a los sectores económicos de lo que estamos causando con nuestras decisiones pero hay que preservar a la propia población. No podemos tolerar 50 muertos diarios ni las situaciones que hemos visto en las UCI. Tenemos que salvaguardar a los andaluces.

Estamos gestionando tres crisis: la sanitaria, la social como consecuencia de la primera y la económica, que es de dos dígitos del PIB. Lo que intentamos todos los gobiernos es salvar vidas humanas pero mantener el equilibrio. Aquí hemos hecho un híbrido. No hemos cerrado el grifo del todo y no lo hemos abierto del todo. Ahora nos queda intentar seguir con ayuda a los sectores que lo están pasando mal, como el cultural.

RESTICCIONES EN ANDALUCÍA | @JuanMa_Moreno: “Esta noche no he pegado ojo. (…) No podemos tolerar 50 muertos diarios ni ver las situaciones que yo he visto en las UCI” pic.twitter.com/86xJsI8m9B — La Ventana (@laventana) December 10, 2020

Sobre si peligra la unidad de España

España es muy fuerte. España es una realidad social, económica, cultural. Es un proyecto compartido muy serio. Es verdad que hay tentaciones de romperla y fraccionarla. Tenemos unas fuerzas políticas, ahora los independentistas, que buscan el objetivo de romper un proyecto común. Hasta ahora no habíamos llegado al límite de la virulencia. Hemos vivido momentos muy difíciles y de temor de hacia dónde caminaba España. Hemos pasado momentos complicados y tendremos que superarlos todos con fórmulas que nos permitan caminar unidos. Llegaremos mucho más lejos si vamos unidos.

Sobre el chat de exmilitares

Nos sorprende que en el siglo XXI haya este tipo de lenguaje tan pasado y que nada tiene que ver con la realidad de nuestro país. Me entristece porque daña a las Fuerzas Armadas. Tenemos unas Fuerzas Armadas modernas, que están ampliamente respetadas dentro y fuera de España y esto hace un flaquísimo favor a las Fuerzas Armadas con muchos tópicos y barbaridades.

📹@JuanMa_Moreno sobre el chat de exmilitares: "Nos sorprende que en una realidad del siglo XXI siga habiendo este tipo de lenguajes tan pasados que nada tienen que ver con nuestra sociedad. Dañan a las fuerzas armadas” pic.twitter.com/yzeIOfAL7B — La Ventana (@laventana) December 10, 2020

Sobre Isabel Díaz Ayuso

No la oí y en otras ocasiones he interpretado mal las palabras de otro. Cada uno tiene una visión de las cosas. Vivimos en un país diverso y eso ocurre también en las formaciones políticas.

Sobre el rey emérito y la Casa Real

Es un asunto complejo y con muchas derivadas. No es fácil. Ahora mismo la Casa Real ya ha dicho que el rey emérito está a disposición de la justicia y cuando haya un requerimiento tendrá que responder como cualquier ciudadanos. Hay que aclarar los hechos y que algunos sectores políticos no aprovechen para triturar a la monarquía parlamentaria que ha sido muy útil en un país en el que necesitamos puntos de encuentro. La figura de la monarquía en un país descentralizado es más necesaria que nunca. Lo que pido es rigor, pero no utilizarla para demonizarla y derribar un modelo, que es el de 1978. Veo fotos del 78 y me da envidia. Ver una imagen de todos juntos en una mesa para construir algo en común... Ese esfuerzo es encomiable.