Disney Plus toma ventaja en la guerra de las plataformas anunciando series de Marvel, Star Wars y Píxar

La guerra de las plataformas recuerda demasiado a la guerra de las majors en el cine clásico. Unas cuantas grandes empresas que se repartían el pastel millonario y se quitaban estrellas unas a las otras por lograr más taquilla, más renombre y más repercusión. Eso sí, detrás de ellas todavía no estaban las grandes operadoras de telefonía.

Hasta ayer, dentro de estas batallas de contenido, todas las miradas estaban puestas en Disney, la gran compañía de entretenimiento, después del anuncio de Warner de cambiar de modelo y estrenar sus películas en 2021 en cines y su plataforma, HBO Max, a la vez. En un encuentro con inversores, Disney se salió del carril y no emuló a su competidora, como esperaban todos los analistas; sino que empezó a anunciar contenido sin parar.

Para empezar 10 nuevas series del universo Marvel, 10 del universo Star Wars, una treintena de producciones bajo las marcas de Pixar y Disney y remakes, muchos remakes. Ese arsenal, al que se suma un contrato estelar con la familia Kardashian y producciones como una nueva serie basada en el clásico de ciencia-ficción Alien, tendrá como objetivo situar a la mayor factoría de entretenimiento del mundo en la primera posición del mercado televisivo.

Disney llegó más tarde que nunca a la revolución de la pequeña pantalla iniciada por Netflix, pero entró con fuerza gracias a los 86,6 millones de suscriptores que ha logrado la plataforma Disney+ en su primer año. Su nuevo objetivo es llegar hasta los 350 millones de abonados en todo el mundo a finales de 2024 gracias a sus tres plataformas televisivas -Disney+, Hulu y ESPN+- y a su nueva extensión, Star, que recogerá producciones de FX, la cadena ABC y Fox, tras la compra del estudio de Hollywood el año pasado.

En plena crisis de ingresos en sus parques temáticos, una importante fuente de ingresos para la compañía que tardará en recuperarse debido a las restricciones impuestas por el coronavirus, Disney se centra en el contenido audiovisual. De momento tiene 137 millones de suscriptores, según sus propios datos, y ha mejorado sus previsiones futuras. Dice la compañía que para finales del año fiscal de 2024 contará con entre 300 y 350 millones de clientes en sus servicios directos al consumidor. Una parte de esos suscriptores vendrán de Disney Plus, una cifra muy superior a la de los 90 millones que había estimado en el último informe de inversores que se publicó en abril de 2019.

Disney fue la primera empresa que anunció que estrenaría sus películas solo en su plataforma, en Disney Plus, obviando los cines, que tantos beneficios y ayudas le han dado en todos sus años de operatividad. Mulán fue un fracaso, cuando se estrenó en septiembre por más de 20 dólares extra para el usuario. Ahora, el 25 de diciembre, estrena su película de Píxar, Soul, uno de los tesoros de la compañía, en esa misma plataforma, pero sin precio adicional. En cines y en plataformas irán Raya y el último dragón, su nueva película de animación, pero el resto se estrenarán en cines, al menos, de momento. En mayo llegará la esperada y retrasada Viuda negra, cinta del universo Marvel, con Scarlett Johansson.

Es cierto que no quita estrenos de sus cines, pero en realidad los vacía de próximo contenido. Y es casi todos sus nuevos productos son para televisión, con lo que habrá poco con lo que nutrir las abandonadas salas de cine. De momento, ha anunciado una veintena de películas de Marvel hasta 2024, una cifra mucho menor que todo el contenido televisivo, dos de Star Wars (una con Taika Waititi y otra con Patty Jenkis, la directora de la competencia, Wonder woman, y de Píxar.

Todo lo demás, series. Para la tele será la nueva versión de Pinocchio que protagonizará Tom Hanks, o la vuelta al país de Neverland en Peter Pan and Wendy. También la tercera entrega de Sister Act y una secuela de su autoparodia Enchanted, protagonizada de nuevo por Amy Adams. Las princesas Moana y Tiana desarrollarán series a partir de sus películas, al igual que la casa de animación Pixar lo hará con el protagonista de Cars, Lightning McQueen y otra serie derivada de la película Up.

Poco contenido original, como vemos. Eso lo deja para sus nuevos canales, porque a FX se sumará el regreso de Nicole Kidman a la televisión, ahora mismo estaba produciendo series para HBO, con Nine Perfect Strangers, basada en una novela de Liane Moriarty, escritora de Big Little Lies. También volverá Selena Gómez, a la comedia en Only Murders in the Building. Lo hará al nuevo canal, Star, que llegará a finales de febrero. Disney ha decidido colocar ahí -y en Hulu- todo el contenido de Fox -compañía que compró hace poco- y que no sabía manejar muy bien. cine adulto como Kingsman, Jungla de Cristal, La Forma del Agua, Logan, o series como Padre de Familia o Futurama. Eso sí, Disney aplicará sus controvertidos controles parentales. También para Hulu y Star se pondrá en marcha una serie con Kate McKinnon interpretando a la estafadora real Elizabeth Holmes: The Dropout.



Y volvamos a Star Wars, porque como decíamos diez series tiene preparadas diez series, dos derivadas de The Mandalorian, ficción estrella de su catálogo actual. Además, de Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor y Andor, con el actor mexicano Diego Luna. Y para los próximos años la compañía prepara más títulos, como una serie sobre el personaje de Lando Calrissian, una ficción de animación que se llamará The Bad Batch, otra antología de cortos bajo la marca Visions y la simpática A Droid Story con los robotos R2-D2 y C-3PO. En cuanto a Marvel, estrenará cinco series en 2021: WandaVision en enero, The Falcon & The Winter Soldier en marzo, Loki en mayo, What if...? en verano y Ms. Marvel en otoño.

Ahora, la siguiente batalla de esta guerra del streaming es ver qué estrategia decide Netflix, que hasta ahora se ha basado en la cantidad y en producir películas menos rentables en taquilla, pero cercanas al gusto de los académicos en los premios, como Mank, de David Fincher, Cielo de medianoche, de George Clooney... Será interesante también seguir los pasos de Amazon, la segunda plataforma en número de usuarios del mundo, que ahora está estrenando cine y series nostálgicas. O lo que hace Apple, o qué pasa finalmente con HBO y HBO Max y el contenido de Warner. Por no olvidar qué ocurre con los mercados locales, plataformas propias de cada uno de los países, en España por ejemplo, Filmin y Movistar, que sentirán los coletazos de esta agresiva campaña donde el mercado es el único objetivo, no el público, ni los creadores. De sus decisiones, depende el futuro de la ficción, de las historias que nos contamos y también de cómo consumimos todo esto.