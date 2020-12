Jordi Cruyff, sobre las palabras de Griezmann: "Lo que hay que hacer es intentar limpiar esto"

Tras la clasificación amarga que ha vivido el FC Barcelona para octavos de final de la Champions League, Jordi Cruyff aborda el desgaste del equipo de Ronald Koeman antes incluso de Navidades. En El Larguero, el exbarcelonista ha tenido la oportunidad de valorar las palabras de Antoine Griezmann en las que hablaba de "falta de todo" en la derrota frente a la Juventus de Turín.

"Se puede ver como una manera de asumir la responsabilidad y que no se culpe tanto al entrenador", destacó acerca de esta crítica directa al vestuario, aunque su demanda a la plantilla va un paso más allá. "El resultado ante la Juventus fue muy claro. Hablar no sirve, lo que hay que hacer es preparar el siguiente partido e intentar limpiar esto", comentó Cruyff, dolido por los tiempos de inestabilidad en can Barça.

Su nombre suena entre los candidatos a la presidencia azulgrana para formar parte del equipo directivo, aunque el hijo de la leyenda holandesa asegura haber estado "desconectado" en los últimos meses. "No he hablado con nadie desde hace bastante bastante tiempo", admitió, a pesar de haber recibido halagos públicos de Joan Laporta en sus últimas declaraciones.

La cautela reina en cuanto a su análisis institucional: "No creo que sea muy realista decir que va a llegar gente nueva en enero y se va a volver a ganar". Sin embargo, el Sanedrín le preguntó directamente por el delantero Erling Haaland, quien al término de temporada cuenta con una cláusula de 75 millones de euros: "Por ese precio va a haber muchos equipos interesados. Entra en la quiniela de muchos clubes diferentes", apuntó Jordi Cruyff, a sabiendas de que la competencia por el jugador será grande y que el Barça parte con desventaja debido a su contexto económico y a las dificultades para atraer talento mediante argumentario "romántico".