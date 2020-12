El 'zigzag' discursivo de Sánchez en su defensa del rey: se acerca a Casado y se aleja de Podemos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que el rey Felipe VI ha trasladado con hechos una imagen de "ejemplaridad y transparencia" durante sus años de mandato: "Las explicaciones se dan no con la palabra sino con los hechos".

Ha sido tras la reunión para el desbloqueo de fondos del Consejo Europeo donde ha destacado la labor que ha tenido el rey Felipe VI renovando la institución de la Corona "bajo las exigencias que demanda una sociedad democrática y avanzada", frente a la polémica que envuelve a la Casa Real española en los últimos días por la regularización fiscal de las cuentas del emérito.

La Casa Real no se ha pronunciado sobre la última gran noticia del rey emérito: Juan Carlos regularizó hace un par de días más de 670.000 euros, reconociendo implícitamente un fraude, para librarse de una posible condena por parte de la Justicia. Hoy hemos sabido que la Fiscalía va a estudiar ese pago para decidir si neutraliza o no una posible querella por fraude fiscal. Un análisis que ya avanzaban ayer fuentes fiscales, pero al que acota este comunicado: se estudia "su espontaneidad, veracidad y completitud" para decidir si le denuncian o no por delito fiscal en el uso de tarjetas opacas para gastos personales entre 2016 y 2018.

Hoy hemos escuchado un mensaje algo más elaborado por parte del líder de la oposición, Pablo Casado, sobre el rey Felipe VI. Ha coincidido prácticamente con la línea de exposición socialista: hay que juzgar al rey por lo que dice y hace y lo que haya que hacer con el emérito es decisión de la Casa Real. "Me quedo con el discurso de proclamación de Felipe VI que dejó claro cuáles iban a ser las líneas de ejemplaridad de su reinado y lo está haciendo de forma escrupulosa", ha asegurado Casado.

Por su parte, Pablo Echenique, miembro de Unidas Podemos y portavoz en el Congreso de los Diputados ha hablado de un "horizonte republicano". A esto, le ha respondido Sánchez con un escueto "lo que se juzga no son instituciones, sino personas". De esta manera, Sánchez converge con Casado en la defensa firme de Felipe VI y la Casa Real. Ayer, tanto PSOE como PP aludían a que las cuentas de Juan Carlos I con Hacienda formaban simplemente parte de su vida privada.