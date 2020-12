El Celta B se ha lleva el 'nuevo derbi' en Riazor frente al Deportivo de la Coruña por 2-1. Los goles de Alfon han otorgado los tres puntos, así como un resultado histórico para los aficionados celestes que ven como su filial vence al primer equipo deportivista, un hecho tan histórico como insólito que ha despertado las reacciones del mundo del fútbol, y especialmente de la afición celeste, que pasan por un momento muy dulce a nivel futbolístico e institucional.

El equipo comandado por el presidente Carlos Mouriño inauguró la pasada semana la ciudad deportiva Afouteza después de años de construcción, a eso se le suma el buen momento de los celtiñas en Primera desde la incorporación del nuevo técnico el Chacho Coudet, quien cuenta todos sus partidos sentados en el banquillo vigués como victorias.

El Deportivo por otro lado, igualó el partido con una efusiva celebración señalando el escudo, sin embargo se cayó toda su alegría cuando Alfon hacía el segundo en un partido marcado por las declaraciones de Fernando Vázquez. "No lo considero un derbi; el derbi del Deportivo es con el Celta no con su filial. No vamos a convertir esto en un derbi porque ni yo, ni la afición, ni mis jugadores lo sentimos así", afirmó, algo que ofendió a algunos suporters celtistas que vieron una falta de respeto en sus palabras.

Finalmente, el Celta B se ha llevado este 'nuevo derbi' como se acuñó en las redes sociales, y ocupa la séptima posición en la tabla mientras que los de Riazor siguen en el segundo puesto, a pesar del disgusto del técnico deportivista, Fernando Vázquez, tras el partido: "Siento darle esta tristeza al deportivismo. Me duele más por la connotación afectiva especial que tenía este partido", sentenció.