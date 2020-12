George Clooney: ''Es una película sobre la ira y el odio que hay en el mundo"

George Clooney dirige, produce y protagoniza 'Cielo de medianoche', un drama de ciencia ficción que estrena Netflix. Es la adaptación del guionista Mark L. Smith de Good Morning, Midnight, la novela postapocalíptica de Lily Brooks-Dalton, publicada en 2016. Se trata de la primera película en Netflix de Smokehouse Pictures, la oscarizada productora de películas como Argo o Los idus de marzo, fundada por el propio Clooney.

Encuentro virtual con George Clooney y el equipo de la película Cielo de medianoche / NETFLIX

Cielo de medianoche toca temas que difieren mucho de los que usualmente abordan las películas sobre el espacio, centrándose especialmente en las relaciones humanas y en el medioambiente. "Hablé con Netflix de lo que quería hacer. Yo quería que surgiera una conversación sobre lo que somos capaces de hacer como personas", señala Clooney en un encuentro virtual con varios medios de comunicación, en el que recordó que justo cuando terminó el rodaje "llegó la pandemia del coronavirus".

"Hablamos mucho sobre la ira y el odio que estaba en nuestras vidas, en Estados Unidos, sobre todo; pero también en todo el mundo y de cómo durante 30 años estamos negando la ciencia y el cambio climático", explicaba el actor.

"Después de lo sucedido surge la necesidad de estar en casa y de estar cerca de las personas que más queremos y de comunicarnos con ellas", señala el cineasta que con Cielo de medianoche firma su séptimo largometraje como director, tras títulos como Suburbicon o Buenas noches, buena suerte. Es su primera película para una plataforma. "Los servicios de streaming sí producen el tipo de cine que yo hago y estoy encantado de que exista un sitio como Netflix para poder seguir haciéndolas", defendía el actor, en un momento complicado para el cine, acentuado por la pandemia y el cierre de salas de cine que ha hecho que los grandes estudios pospongan sus estrenos sin un horizonte claro o las lleven directamente a las plataformas.

En este sentido, Clooney quiere dejar claro que la película está rodada en 16 mm, pensada para la pantalla grande y que podrá verse en cines "durante un par de semanas" de forma exclusiva. Cielo de medianoche habla de cómo una misteriosa catástrofe mundial arrasa con la especie humana. Tras el desastre, un científico destinado en el Ártico trata de advertir a una astronauta que se halla en el espacio y a su tripulación de los peligros que entraña el regreso a la Tierra.

Un relato apocalíptico íntimo y cósmico que narra dos tramas en paralelo. En una, la del científico, que descubre a una niña en su refugio. Y otra, la del equipo de astronautas, atrapados en su confinamiento, ignoran lo que le ha ocurrido al planeta. "Cuando leí el guión, lo que me gustó es que habla del significado de la vida, de lo que valemos, pero al mismo tiempo las relaciones familiares son muy íntimas, sin dejar de lado la acción", decía la actriz Felicity Jones.

La actriz de La teoría del todo llamó al director y le advirtió de que estaba embarazada y le preguntó si eso iba a ser un problema. "Tuvimos una conversación muy abierta y transparente desde el principio", decía la actriz que reconocía que pensó que se acababa su participación en el proyecto. "George nunca descartó de entrada que yo siguiera en el papel, y tengo que decir que eso no es lo más habitual cuando una actriz se queda embarazada". Así que decidieron integrar el embarazo en la historia. "Fue algo muy instintivo", asegura Jones, "el cine es un proceso fluido y en evolución, no es algo estático y en particular con los actores, ¿porqué no usar todo lo que un actor trae consigo?, finalmente, haces que el resultado sea más auténtico"

Clooney ha elegido un reparto de actores diversos, donde destaca Damián Bachir. "La verdad es que no hay muchos guiones con un astronauta mexicano. Tengo mucha suerte y la diferencia es que tan solo cinco personas representan a la humanidad de distintas maneras", aseguró el actor mexicano durante el encuentro virtual. Los actores David Oyelowo, Kyle Chandler, Tiffany Boone, Ethan Peck, Sophie Rundle, Miriam Shor y Caoilinn Springall completan el reparto de la película.