Elena Furiase: "Pensaba: no llaman ni para dar las gracias"

Elena Furiase (Madrid, 1988) tiene su refugio en Caños de Meca. Allí ha llorado, ha reído y ha amado a partes iguales. Cuando llega en coche desde Madrid, donde se ha criado y donde ha vivido siempre, llegando a San Fernando baja la ventanilla y deja que el olor a mar lo inunde todo. La actriz recorre varios escenarios de su vida esta madrugada conversando con Mara Torres que comienza en la mesa en la que se reunían los suyos, la familia de los Flores, y que termina de la misma forma: soñando con unir de nuevo a todos los que forman parte de una de las familias más famosas de España.

Esta 'Furiosa', el seudónimo que elige para conversar los primeros minutos de esta conversación, siempre quiso ser artista. Cuando era niña se escondía detrás de las cortinas de su casa y su abuela, la gran Lola Flores, la presentaba diciendo: "Señoras y señores esta es la artista más grande que ha dado España", recuerda Elena. El ambiente artístico que se vivía en su casa determinó siempre la manera en la que vio la vida.

Esta madrugada viaja a un recuerdo muy personal junto a Mara escuchando el sonido de la Formula 1. Su padre, el argentino Guillermo Furiase, disfrutaba viendo, junto a ella y su hermano Guillermo, las carreras. La actriz se emociona recordando cómo, tras la separación de su padre con Lolita, se iban los fines de semana a estar con él y comían con ese sonido de motor tan particular. Reconoce que se le saltan las lágrimas cada vez que habla de su padre, que sobrevivió a un derrame hace unos años. "Está bien pero no como antes. Mi padre era mi superhéroe pero ahora ha colgado la capa. Dijo: ahora te toca a ti. Desde entonces se apartó de todo", ha explicado.

El día que Elena Furiase dijo en su casa que ella también iba a ser artista, que quería ser actriz, nadie se sorprendió. "Lo raro es que alguien dijese que iba a ser abogado o abogada", explica. Luego llegó el éxito rotundo con su personaje en la serie 'El Internado' y desde entonces una carrera en la que ha aprendido a entender cuando no suena el teléfono y a sobrellevar cuando no para de sonar. "He tenido la suerte de vivir un éxito rotundo y luego no tener tanto éxito. Pensaba: no llaman ni para dar las gracias. Y de pronto volvía a sonar sin parar. He aprendido a no tener miedo y a buscarme la vida", ha explicado.

Esta madrugada conocemos en media hora una Elena Furiase que valora todo lo que la ha cambiado la maternidad y que ve a su abuela Lola como la persona que más ha amado la vida de todo su entorno. Acaba estrenar la película 'Rosalinda' y se ilusiona pensando que algún día compartirá proyecto con su querida prima, Alba Flores, a la que reconoce con una inteligencia superior.