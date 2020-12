Iturralde González rectifica: "Es mano de Umtiti, penalti claro"

El Barça sufrió para ganar al Levante. De hecho, en el minuto 92 los visitantes pidieron penalti por mano de Umtiti, que había sustituido a Griezmann antes del añadido, pero De Burgos Bengoetxea no penalizó la acción tras la correspondiente revisión del VAR. Iturralde González ratificó la decisión del colegiado en Carrusel, pero el visionado de unas nuevas imágenes le hicieron cambiar de opinión: "Es mano, penalti claro".

"Le da en la mano izquierda y no en la derecha. La tiene extendida, por lo que no hay duda", explicó Iturralde en el último tramo de Carrusel. La jugada se produjo en el tiempo de descuento tras un disparo de Morales, por lo que fue decisiva en el resultado del encuentro.

Durante la retransmisión del partido no se pudieron visionar las tomas que evidencian la punibilidad de la jugada, por lo que no se puede asegurar que la sala VOR tuviera acceso a ellas. Sea como fuere, la acción fue revisada y De Burgos Bengoetxea decidió no sancionarla.